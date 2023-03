Ramazan Ayının Ruhu TRT'de Yaşanacak.

“Fırat ile Dicle” dizisi her gün saat 20.00’de, Diyarbakır’dan canlı yayınla “İftar Vakti” programı 17.15’te, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını anlatan “Tarih ve Yaşam” hafta içi her gün saat 22.30’da, “Ramazan Sohbetleri” her gün saat 14.00’de TRT Kurdî ekranlarında olacak. TRT Kürdi’de Ramazan ayına özel “Dini Ezgiler” programı da Ramazan ayı boyunca her cuma saat 23.30’da ekranlara gelecek. “Zazaca Vaaz” sahur programı da Ramazan ayı boyunca saat 03.00’te farklı konuları ele alacak.