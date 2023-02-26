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Hayat

'30 Yılın Ardından' belgeseli Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde TRT Belgesel'de

"30 Yılın Ardından" belgeselinin ilk bölümü bu akşam saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

17:38 . 26/02/2023 Pazar
AA
Hocalı Katliamı

Hocalı Katliamı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesinin anlatıldığı bölüm, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü olan 26 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Azerbaycan halkının bağımsızlık tarihinden kesitlerin animasyonlarla canlandırıldığı yapımda, 30 yıllık bağımsızlık süreci arşiv görüntüleri ve röportajlarla ekrana taşınacak.

Belgeselde, Mehmet Emin Resulzade'den Haydar ve İlham Aliyev'e bağımsız Azerbaycan ve Özgür Karabağ için verilen mücadele, Osmanlı'dan Türkiye'ye iki millet tek devlet anlayışı, Azerbaycan halkının bayrağını özgürce dalgalandırmak için yaptığı fedakarlıklar ve tarihe geçen kahramanlık öyküleri anlatılacak.TRT Belgesel'de yayınlanacak 8 bölümlük belgesel serisinde Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın bağımsızlık mücadeleleri de ikişer bölüm halinde yer alacak.




#Hocalı katliamı
#30 yılın ardından
#azerbaycan
#trt belgesel
2 saat önce
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'30 Yılın Ardından' belgeseli Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde TRT Belgesel'de
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