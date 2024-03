Ramazan ruhu değişmedi

eknolojinin hayatımızı sardığı bu çağda, davulcuların sahuru müjdelediği, iftar toplarının orucun açma vaktini duyurduğu, fıkara-yı sabirinin gözetildiği, misafir ağırlamak için yarışlara girildiği ve daha pek çok özlem duyulan geleneklerimizi ve gelecek nesillerimize aktarmamız gereken bu değerli mirasımızı yeniden yaşatabilir miyiz? Neden olmasın? Eğer gerçekten istersek o ruhu şimdi de elbette yaşayabilir ve çocuklarımıza da yaşatabiliriz. Yeter ki samimiyetle isteyelim. Ramazan her dönemde, her yerde yine aynı Ramazan; değişen bir şey yok. Değişen aslında insanlar... Özlem duyuyorsak yaşatmak için bir şeyler yapmalı hatta daha ileri seviyeye taşımalıyız. Nihayetinde bugün eskiye nazaran çok daha fazla imkanlara sahibiz.

eknolojinin hayatımızı sardığı bu çağda, davulcuların sahuru müjdelediği, iftar toplarının orucun açma vaktini duyurduğu, fıkara-yı sabirinin gözetildiği, misafir ağırlamak için yarışlara girildiği ve daha pek çok özlem duyulan geleneklerimizi ve gelecek nesillerimize aktarmamız gereken bu değerli mirasımızı yeniden yaşatabilir miyiz? Neden olmasın? Eğer gerçekten istersek o ruhu şimdi de elbette yaşayabilir ve çocuklarımıza da yaşatabiliriz. Yeter ki samimiyetle isteyelim. Ramazan her dönemde, her yerde yine aynı Ramazan; değişen bir şey yok. Değişen aslında insanlar... Özlem duyuyorsak yaşatmak için bir şeyler yapmalı hatta daha ileri seviyeye taşımalıyız. Nihayetinde bugün eskiye nazaran çok daha fazla imkanlara sahibiz.

Ramazan’a on beş yirmi gün kala, vakitli vakitsiz cami ve mescit şerefelerinde ve selatin camilerin iki minaresi arasında müezzinler görülmeye başlar, mahya iplerini yerine takarken gözü ilişenler memnuniyet ve tehniyetle: “Elhamdülillah, on bir ayın sultanı Ramazan’a gene yetiştik çocuklar!...” diye sevinirlerdi. Ramazan-ı Şerif’in gelişinin ilk işareti buydu. O zamanlar hatlara dizilen yağ kandillerinden oluşan mahyalar büyük ustalık gerektiren bir zanaat dalıydı. Üstelik her gün yenilenirdi. Daha ardından Beyazıt Meydanı’nda, Serasker Kapısı’ndan içeri galdır guldur beygirler ve iki mantelli top. Ezanda iftar vaktini gürletecekler. Seyrine üşüşen üşüşene, gene hamd eden edene… İlk olarak Sultan II. Mahmut tarafından önce Anadolu Hisarı sonra Rumeli Hisarı’nda atılan Ramazan topu geleneği bugün hala devam ediyor.