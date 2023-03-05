Hayır kapılarının açıldığı, bereketin indirildiği, hatâların terk edildiği, günahların bağışlandığı Şaban-ı Şerif ayına yarın girmiş olacağız. İslam aleminde fazileti ve önemi büyük olan bu ayda yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem'e çokça salavat getirilmesi tavsiye edilmiştir. Müminler bu ayda gafletten uyanır, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tövbe ederek temizlenir ve Ramazân-ı Şerif ayına en güzel şekilde hazırlık yapar. Peki Şaban-ı Şerif ayının önemi ve faziletleri nelerdir? Şaban-ı Şerif ayında hangi ibadetler yapılır? İşte soruların cevapları.