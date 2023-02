Evliyâdan Ebü Bekir el-Varrâk (rah.) demiştir ki: “Kulun, Receb-i şerifte işlediği her bir haseneyi Cenâb-ı Hak on hasene olarak yazdırır. Şâbân-ı Şerifte işlenen her bir hasene ise yetmiş hasene olarak yazılır. Ramazân-ı şerifte işlenen her bir hasene ise bin hasene olarak yazılır.”