Reçetesiz antibiyotik satan eczacıya para cezası kesilecek Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken Yargıtay 19. Ceza Dairesi, eczacıya reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. Söz konusu karara neden olan kabahatli eczacı hakkında 3 defa reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir kere olmak üzere üç kez 52 TL ceza kesildiğine dikkat çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2. maddesindeki ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ ifadesine atıfta bulundu.

23 Mayıs 2021