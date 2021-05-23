Hayat Reçetesiz antibiyotik satan eczacıya para cezası kesilecek
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Reçetesiz antibiyotik satan eczacıya para cezası kesilecek

Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken Yargıtay 19. Ceza Dairesi, eczacıya reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. Söz konusu karara neden olan kabahatli eczacı hakkında 3 defa reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir kere olmak üzere üç kez 52 TL ceza kesildiğine dikkat çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2. maddesindeki ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ ifadesine atıfta bulundu.

Haber Merkezi İHA
Reçetesiz antibiyotik satan eczacıya para cezası kesilecek
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İlçe kaymakamlığı ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçeyle üç ayrı tutanak tutarak, üç kez 521’er TL ceza kesti.

Eczacının idari para cezasına yaptığı itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi.

Kabahatli eczacı hakkında 3 defa reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir kere olmak üzere üç kez 52 TL ceza kesildiğine dikkat çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2. maddesindeki ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ ifadesine atıfta bulundu.

Bozma talebinde şöyle denildi:

“Reçetesiz antibiyotik satma eylemi sebebiyle üç farklı tutanak düzenlenip üç ayrı idari yaptırım kararı verilmiş olması karşısında, tüm satışların tek fiil kabul edilmesi gerekirdi. Her bir ilaç için ayrı ayrı idari yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, başvurunun bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmaktadır.”

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Ret kararı yerinde bulundu

Başsavcılık, bakanlığın cezanın iptaline ilişkin talebinin görüşülmesi için dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği ret kararını yerinde buldu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin oy birliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

  • “1262 sayılı Kanun’un 1/2. maddesinde yer alan ‘Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır’ düzenlemesi ile kabahat oluşturan fiil tanımlanmıştır. 5326 sayılı Kanunun 15/2. maddesinde yer alan kabahatlerdeki içtima uygulamasına yönelik ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ düzenlemesi ile ancak kesintisiz fiille işlenebilen kabahatler yönünden idari yaptırım uygulanana kadar tek fiil sayılacağı kabul edilmiştir. Kabahatliye yüklenen reçete ile satılması zorunlu olan ilaçları reçetesiz olarak satmanın ise farklı zamanlarda ve farklı işlemlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kesintisiz bir fiil olduğundan söz edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.”
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