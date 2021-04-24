Nöbetçi eczane sorgulama: Sokağa çıkma yasağında eczane açık mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında istisna dışında tutulan bütün iş yerleri ve işletmeler kapalı kalacak. Sağlık ihtiyaçları için eczaneye gitmesi gerekenler ise açık mı merak ediyor. Peki eczaneler açık olacak mı?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

ANKARA’DA NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

İZMİR NÖBETÇİ ECZANESİ SORGULAMA

ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte eczane çalışma saatleri…

İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir.” denildi.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalarda nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

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İLK TERCİH ECZANELER OLDU

9’uncu Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla kullanılmaya başlanan maskenin yanı sıra daha tedbirli olmak adına uyulan sosyal mesafe ve hijyen kurallarının grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını ve dolayısı ile bunlarla ilgili ilaç kullanımının da azaldığını belirtti.

Covid-19 sebebiyle insanların hastanelerden de kaçındığını aktaran Kamış, vatandaşların ufak rahatsızlıklar için eczaneleri tercih ettiğini söylerken sözlerine şunları da ekledi:

“İnsanlar neredeyse hekimlerden bile daha önce eczanelere başvurmaya başladılar. Eczanelere gelen vatandaşlarımıza belirttikleri semptomlarda bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa biz önerilerde bulunarak sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olabiliyoruz. Fakat hekimlerin görmesi gereken bir durum varsa illa ki hastane ve sağlık merkezlerine yönlendiriyoruz. Çünkü insanlar salgından dolayı hastanelere girmekten çekiniyorlar. Raporlu ilaçları insanlar tekrar doktora gitmeden eczaneden gelip 3 ayda bir alabiliyorlar. Bu da hem vatandaşlar için kolaylık sağlıyor hem de sağlık kurumlarında yoğunluk oluşmasının önüne geçiyor.”