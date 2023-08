Roman yazar gibi senaryo yazılmaz

Yazar, senarist ve film yönetmeni Razvan Radulescu, Bükreş Üniversitesi'nde Filoloji ve Bükreş Ulusal Müzik Akademisi'nde Opera Yönetmenliği okumuş. 2014-2020 yılları arasında Karlsruhe Sanat ve Tasarım Akademisi'nde Film Dramaturjisi dersleri vermiş olan Radulescu, edebiyatla ilgilenmeye 1995 yılında başlamış. Sinema yazarlığına ise 1999 yılında başlamış olan Radulescu, 24 yıldır aralıksız olarak bu işi yapıyor. Radulescu, hem ilk romanı hem ikinci romanı için hem de Rumen filminin imajını değiştiren ilham verici senaryoları için ödül almış. 2010 yılında, ilk yönetmenlik denemesi olan “Felicia, Her şeyden Önce” uzun metrajlı filmi de Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) en iyi senaryo ödülünü getirmiş. Bir senarist olarak, pek çok işin yanı sıra, Cristi Puiu, Radu Muntean ve Cristian Mungiu gibi çok sayıda yönetmenle birlikte çalışmış olan Radulescu ile TRT 12 Punto yarışması için geldiği İstanbul’da bir araya geldik ve yazma biçimini, Cristi Puiu, Radu Muntean ve Cristian Mungiu gibi çok sayıda yönetmenle çalışmasını ve senaryo yazarlığını konuştuk.

Hassas konular arkadaşlığınızı her zaman zorlar

Hassas konular arkadaşlığınızı her zaman zorlar

Bizler iyi arkadaştık. Çok iyi arkadaştık. Cristi ile yaptığımız fikir alışverişindeki dürüstlük seviyesi ve samimiyet çok yüksekti. Muntean ile de film konusunda işbirliği yapacak kadar yakındık. Aynı zamanda onun için de bu kadar zor olan bir konuda senaryo yazmak gibi bir zorluğun üstesinden beraber geldik. Hassas bir konu üzerinde çalışıyorsanız bu durum aranızdaki arkadaşlığı her zaman zorlar. Çünkü bazen hassasiyetler farklı olabilir, bazı temel konularda görüşler farklı olabilir ve bunlarla başa çıkabilmeniz gerekir. Ve tabii bu durum yazarlık tecrübesinde ve sanatsal tecrübede olduğu kadar hayat tecrübesinde de geçerlidir. Radu ile birbirimizi 2002 yılından beri tanıyoruz. Bugün bile çok yakın arkadaşız ve her konuyu konuşabiliyoruz.

Senarist ve film yönetmeni Razvan Radulescu, ilk filminde çok bir şey öğrenmediğini söylüyor. Radulescu, bu süre içerisinde başarılı olduğu projelerin de öylesine yaptığı işlerin de olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “İlk filmim olağanüstü bir deneyimdi ama aslında ilk filminizden çok fazla bir şey öğrenmiyorsunuz. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorsunuz ama gerçek bu olmuyor. İlk deneyimler biraz da şansa bağlıdır. Ben daha önce roman da yazdım ama sinemada işler prodüksiyon şirketleriyle bağlantılar sayesinde ilerliyor."

İkinci filmi olan "The Death of Mr. Lazarescu" (Bay Lazarescu'nun Ölümü) adlı yapımın hikâyesinin daha farklı olduğuna işaret eden Radulescu, "Bu yüzden ben ikinci filmimin deneyiminden bahsetmek istiyorum. Gerçek sinemanın biraz daha soyut bir dili var. Kafanızda olup biteni sahnede görmüyorsunuz. Beynimizin yansıttığı bir perdeniz oluyor, kafanızda her şey ideal şekilde gerçekleşiyor. Fakat sahneye baktığınız zaman perdede farklı şeyler oluyor" diyor.Radulescu, perde de olan hiçbir şeyin doğal bir şekilde ortaya çıkmadığını, sinemanın piyano çalmaya benzemediğini, filmlerin çok sayıda insanın bir araya gelerek yapıldığını söylüyor.