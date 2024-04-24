Romeo ve Juliet AKM’ye geliyor

Devlet Tiyatroları ve Yunanistan’dan Atina Konser Salonu Megaron ve Lykofos ortak yapımı oyun, egenin iki yakasından sanatçıları bir araya getiriyor. Yapımda Devlet Tiyatrolarını dört sanatçı ve bir ışık direktörünün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından bir besteci temsil ediyor. Ortak yapım, aynı coğrafyayı paylaşan ve ayrılıklarından çok ortaklıkları, derin bağları ve ortak insani değerleri vurgulayarak, sanatsal ve kültürel etkileşim sayesinde barış, anlayış ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 28 Nisan’da bir kez daha İstanbullu sanatseverlerle buluşacak olan temsil, 16 Mayıs’ta ise Yunanistan’da seyirci karşısına çıkacak.