Dijital Dergicilik Okulu öğrencilerinden minik okurlara 23 Nisan Dergisi hediyesi: Çocuklar bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyor

23 Nisan Özel Dergisi'nin editörü Melih Savtekin, derginin sunuş yazısında, bu özel günün sadece bir tarih olmadığını, aynı zamanda çocukluğun en masum ve coşkulu günlerini hatırlatan bir simge olduğunu belirtiyor. Dergi, okurlara özenle hazırlanmış içeriklerle dolu bir dünya sunuyor. Editör Savtekin, okurların yüzünde tebessüm oluşturmayı ve kalplerini sevgiyle doldurmayı umduklarını ifade ediyor.