Dijital Dergicilik Okulu öğrencilerinden minik okurlara 23 Nisan Dergisi hediyesi: Çocuklar bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyor

Dergide yer alan eserler, çocukların kendi bayramlarını kutlama heyecanını yansıtıyor. Yeni eserler üreterek bayramlarını anlamlı bir şekilde kutlayan çocuklar, bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyorlar. Dergideki içeriklerin tamamı da yine çocuklar tarafından hazırlandı.
Derginin tasarımı ise yine Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından yapıldı. Bu gençler, eğitimleriyle birlikte pratik yapma fırsatı buldukları gibi, 23 Nisan Özel Dergisi'nin tasarımını da üstlendiler.
23 Nisan Özel Dergisi, Türk Telekom e-dergi'nin desteğiyle hazırlandı ve çocuklara armağan edildi. Bu özel yayınla, tüm çocukların sevgi dolu anılar biriktirmesi ve çocukluğun tadını doyasıya çıkarması hedefleniyor.
Dergi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirerek, sevgi dolu bir atmosferde çocukların bayramlarını kutlamalarına vesile olmayı amaçlıyor.