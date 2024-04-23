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Dijital Dergicilik Okulu öğrencilerinden minik okurlara 23 Nisan Dergisi hediyesi: Çocuklar bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyor

Türkiye'nin önde gelen dijital dergi platformu olan Türk Telekom e-dergi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için özel bir yayına imza attı. Bu yılın 5. sayısı yayımlanan 23 Nisan Özel Dergisi, çocukların üretkenliğine ve yaratıcılığına büyük destek sağlıyor. Dergide yer alan eserler, çocukların kendi bayramlarını kutlama heyecanını yansıtıyor. Yeni eserler üreterek bayramlarını anlamlı bir şekilde kutlayan çocuklar, bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyorlar. Dergideki içeriklerin tamamı da yine çocuklar tarafından hazırlandı.

14:55 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 14:57 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
23 Nisan Özel Dergisi'nin içeriklerinin tamamı çocuklar tarafından hazırlandı.
23 Nisan Özel Dergisi'nin içeriklerinin tamamı çocuklar tarafından hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Dijital Dergicilik Okulu projesi kapsamında; gençler, dergicilik, editörlük, yazarlık ve tasarım eğitimleri alarak yeni dergiler yayımlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede,
okul öğrencileri özel bir misyon üstlendi ve minik okurlar için özel bir 23 Nisan Dergisi hazırladılar.

Dergide yer alan eserler, çocukların kendi bayramlarını kutlama heyecanını yansıtıyor. Yeni eserler üreterek bayramlarını anlamlı bir şekilde kutlayan çocuklar, bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyorlar. Dergideki içeriklerin tamamı da yine çocuklar tarafından hazırlandı.

23 Nisan Özel Dergisi'nin editörü Melih Savtekin, derginin sunuş yazısında, bu özel günün sadece bir tarih olmadığını, aynı zamanda çocukluğun en masum ve coşkulu günlerini hatırlatan bir simge olduğunu belirtiyor. Dergi, okurlara özenle hazırlanmış içeriklerle dolu bir dünya sunuyor. Editör Savtekin, okurların yüzünde tebessüm oluşturmayı ve kalplerini sevgiyle doldurmayı umduklarını ifade ediyor.

Derginin tasarımı ise yine Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından yapıldı. Bu gençler, eğitimleriyle birlikte pratik yapma fırsatı buldukları gibi, 23 Nisan Özel Dergisi'nin tasarımını da üstlendiler.

23 Nisan Özel Dergisi, Türk Telekom e-dergi'nin desteğiyle hazırlandı ve çocuklara armağan edildi. Bu özel yayınla, tüm çocukların sevgi dolu anılar biriktirmesi ve çocukluğun tadını doyasıya çıkarması hedefleniyor.

Dergi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirerek, sevgi dolu bir atmosferde çocukların bayramlarını kutlamalarına vesile olmayı amaçlıyor.

#Türk Telekom
#E-dergi
#23 Nisan Dergisi
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