Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çinden hayvan ithalatı durduruldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den hayvan ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık" dedi.

Haber Merkezi AA
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını kaydeden Bakan Koca, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık" dedi.

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