Hayat Sağlık Bakanı Koca Uluslararası uçuşlarda gelen bütün yolculara termal kamera uygulamasına geçilecek
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Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası uçuşlarda gelen bütün yolculara termal kamera uygulamasına geçilecek

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek.

(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı.

Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum.

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"Ülkemizde yeterli maske mevcut"

Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz." dedi.

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