Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası uçuşlarda gelen bütün yolculara termal kamera uygulamasına geçilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek.
(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı.
Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum.
"Ülkemizde yeterli maske mevcut"
Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.
Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz." dedi.