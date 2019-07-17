Sağlık Bakanı Koca: Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor

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TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti

Irak'ın Türkiye ve İran sınır şeridi üzerinde 29 yıldır 800 köyü işgal eden terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sözde üst düzey yöneticilerine yönelik düzenlediği nokta atışı operasyonlar karşısında büyük bir telaş ve çaresizlik içinde. TSK'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Irak içinde örgüte karşı sürdürdüğü operasyonlar sonucu PKK'nın hareket kabiliyeti ciddi bir şekilde azaldığı gibi yayılmacı politikasında da gerileme yaşandı. Örgüt son olarak MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu 27 Haziran 2019'da KCK’nın sözde Başkanlık Divanı ve Yürütme Konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed'in Kandil'de öldürülmesiyle büyük bir paniğe kapıldı. Irak'ın Süleymaniye vilayetinden olan Muhammed'in öldürülmesinin ardından IKBY'yi hedef tahtasına oturtan PKK, başta Peşmerge güçleri olmak üzere devlet kurumlarının, diplomatik misyonların hedef alınacağı tehdidinde bulundu. PKK, IKBY'deki kent merkezlerinde eylemler gerçekleştirmek için "Kürdistan Koruma Cevheri" adında yeni bir grup kurdu.