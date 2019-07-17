Hayat Sağlık Bakanı Koca Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor
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Sağlık Bakanı Koca: Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "cranium bifidum" teşhisiyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen 2 aylık Elif'in durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, aktivitesinin iyi ve bilincinin açık olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin &quot;cranium bifidum&quot; hastası olan 2 aylık kızları Elif sağlığına kavuşuyor.
Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası olan 2 aylık kızları Elif sağlığına kavuşuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı sağlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından dün taburcu edilen Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Elif'in ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

  • "Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda. Elif bebeğin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren hekimlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, yavrumuza acil şifalar diliyorum."

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası olan 2 aylık kızları Elif, sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılan yardım talepleri sonrasında 9 Temmuz'da tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

Tedavisi için hastaneye yatışı yapılan Elif bebeğin ameliyatı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından gerçekleştirilmişti.

  • Ameliyatın ardından tedavisine bir süre yoğun bakım ünitesinde devam edilen Elif bebek, dün taburcu edilmişti.
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