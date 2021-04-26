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Sağlık Bakanlığı başvuru ilanını yayınladı: 65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak

Sağlık Bakanlığı başvuru ilanını yayınladı: Emekli doktorlara yeniden atama

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı. Adaylar, Personel Bilgi Sistemi üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığı başvuru ilanını yayınladı: 65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 27 Nisan Salı günü başlayacak başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5-18 Mayıs tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden duyurulacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Kuraya başvurabilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

Kura tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler ile 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilecekler.

Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 17 Mayıs Pazartesi günü ilan edilecek. 24 Mayıs Pazartesi günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucu 24 Mayıs Pazartesi günü "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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