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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" dedi.

Koca, "Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

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