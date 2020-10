Sahabe’yi tanımak ve doğru anlamak

Unutuyoruz... En çok da kendimize, inancımıza, geleneğimize dair olan nice güzel hikâyeyi. Modern yaşamın koşuşturması içinde karşımıza çıkan yüzlerce sıkıntı, sorun ve soru içinde boğuşuyoruz. Bunları kimi zaman hızlıca çözerek yolumuza devam ederken, kimi zaman da küçük problemleri kendimiz için içinden çıkılmaz labirentlere dönüştürebiliyoruz. Aklımıza takılan, bizi huzursuz eden bu sorular doğru yolu bulmamıza, görmemize ve kişisel yolumuzda ilerlememize engel oluyor. Böyle zamanlarda soruların cevaplarını bulmanın, aramanın çeşitli yolları var. Onların en hâkikisi ise Peygamber Efendimiz’in ve Sahabe’nin hayatlarını hatırlamak. Kendi yaşamımıza o bilgiler ışında yeniden bakmak... Nihayetinde Ahzap suresi 21. ayette de geçtiği üzere, “insanlar için çıkartılmış iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan en hayırlı topluluk”tur sahabe. Onların tecrübelerini detaylıca öğrendikten sonra yaşamın genel işleyişini ve ona bakışımızı yeniden elden geçirmek mümkün olabilir.

KLASİK BİR BİYOGRAFİNİN ÖTESİNDE

İslam Ansiklopedisi’nin bize verdiği bilgilere göre “sahâbî” olmak için Resûl-i Ekrem’i uyanık iken bir an bile görmek yeterlidir. Aynı zamanda bir kimsenin sahabeden sayılması için Hz. Peygamber’e mümin olarak erişmiş ve müslüman olarak ölmüş olması da gereklidir. Tevbe Suresi’nin 100. ayetinde de Yüce Allah’ın “kendilerinden razı olduğunu” öğrendiğimiz bu nesil, kuşkusuz bizim için her anlamda örneklik teşkil ediyor. Türkçede sağlıklı kaynak eser bulabilmek ve sahabenin hayatına tarih boyunca devam eden bazı tartışmaların uzağında, sağlıklı biçimde bakabilmek ve yorumlayabilmek ise oldukça önemli, dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu türden okuma ve çabaların bir okura sağlayacağı birden fazla yararları var. “Bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak” kelime anlamıyla da bildiğimiz, Hz. Peygamber’in yol arkadaşları olan sahabeyi tanımak Hz. Peygamber’i tebliğ sürecinde yaşadıklarına doğru kaynakların çerçevesinden bakmak İslam’ı daha iyi anlamak, tanımak demek. Yani Hz. Peygamber’i ve davasını anlamak için bir fırsat olarak görülebilir. Bu nadide insanları klasik bir biyografik anlatımın ötesindeki kaynaklardan okuyarak tanımak da İslam’ı yaşayabilmek için de kuvvetli, sağlam bir adım atma imkânı doğuruyor. Peygamberliğin Hz. Muhammed (S.A.V.)’e verilmesinden başlayarak İslam tarihinin en önemli dönemeçlerini, olaylarını ve kırılma noktalarını farklı açılardan yorumlamak ve görmek yine bu çerçeve içinde gerçekleştirilebilir.

KIRK SAHABİNİN YAŞAMI BU SERİDE

Beyan Yayınları’nın Prof. Dr. Adnan Demircan ve Prof. Dr. Şaban Öz’ün editörlüğünde hazırladığı Peygamberimiz’in İzinde 40 Sahabi isimli serisi böyle amaçlar için başvurabileceğimiz çok önemli bir kaynak olarak raflarda yerini aldı. Seride Hz. Ebu Bekir’den Hz. Ümmü Harâm’a, Hz. Ali’den Hz. Enes b. Malik’e kadar kırk sahabenin yaşamına ve İslamiyet’le şereflenmelerine dair hikâyeleri yer alıyor. İslam coğrafyasının genelinde doğru olarak kabul edilen, en önemli kaynaklardan edinilmiş bilgilerle yazılan eserler farklı yaş gruplarından insanların ortak noktası da olabilecek biçimde yalın, bir o kadar da derin bir anlatım içinde şekillenmiş. Serinin tümüne göz attığımızda, İslam tarihinin önemli kısımlarına ait bilgiler de zihnimize adeta haritalandırılarak yerleşiyor. Kalabalıktan uzak, net ve sade biçimde.

Peygamberimiz’in İzinde 40 Sahabi Edt. Adnan Demircan – Şaban Öz Beyan Yayınları 2019

AKADEMİK TARTIŞMALARDAN UZAK

Demircan ve Öz, serinin başında yer alan Takdim bölümünde bu projenin arka planında yatan temel amacın ülkemiz insanına Peygamberimizin arkadaşlarının hayatlarını, modelliklerini akademik veya güncel tartışmalardan uzak, sade, ilk kaynaklara dayalı, sahih bilgiler üzerine kurulmuş kitaplarla tanıtmak olduğunu ifade ediyorlar. Tam da bu nedenle hem kitapların hacimlerinin sınırlı tutulduğuna hem de kullanılan dilin hemen her kesimden insana ulaşabilecek olmasına özen gösterildiğine, titiz bir inceleme ve yazım süreci geçirildiğine dikkat çekiliyor.

Seride yerini alan kırk kitabın her birini farklı isimler kaleme almış. Alanında yetkin kimseler olan bu yazarların eserlerinin tümü akıcı ve anlaşılır bir dile sahip. Bu, belki de projenin en önemli özelliklerinden biri. Yazarlarının isimlerini tek tek vermek mümkün değil. Ancak Hz. Hatice’yi Adem Apak’ın, Hz. Hasan’ı Murat Akarsu’nun, Hz. Ömer’i Feyza Betül Köse’nin kalemiyle tanıyacağımızı yine de bu sayfaya not etmiş olalım. Hz. Peygamber’in hayatında ve yaşadıklarında oldukça önemli yerlere sahip olan sahabeyi daha iyi tanımamıza olanak sağlayan bu seri için her kütüphanede mutlaka yer açmak gerektiği ise son sözümüz olsun.