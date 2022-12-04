Hayat Sahte imparator gerçek çıktı
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Sahte imparator gerçek çıktı

1713’te bir maliye müfettişi, Romanya’nın Transilvanya bölgesinde sekiz Roma altın sikkesinin bulunduğunu kayıtlara girdi. Yüzyıllar boyunca uzmanlar bu sikkelerin kötü birer kopyadan ibaret olduğuna inandı. New York Times’ın haberine göre yeni teknolojik imkanlarla yapılan araştırmalar bu sikkelerin gerçek olduğunu ortaya koydu.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Sahte imparator gerçek çıktı
Hayat

1713’te bir maliye müfettişi, Romanya’nın Transilvanya bölgesinde sekiz Roma altın sikkesinin bulunduğunu kayıtlara girdi. Yüzyıllar boyunca uzmanlar bu sikkelerin kötü birer kopyadan ibaret olduğuna inandı. New York Times’ın haberine göre yeni teknolojik imkanlarla yapılan araştırmalar bu sikkelerin gerçek olduğunu ortaya koydu. Altın paralar, tanınmayan bir liderin portresini ve üçüncü yüzyılın ortalarındaki diğer Roma sikkelerinden farklı özellikleri içeriyordu. Ancak, Glasgow Üniversitesi'ndeki bir koleksiyonda bulunan madeni paraları yeniden inceleyen araştırmacılar, aslında gerçek olabileceklerini söylüyor. PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırma, madeni paraların ve tasvir edilen kişi Sponsian'ın, bir kez daha gözden geçirmeyi hak ettiğini öne sürdü. Tarihi kayıtlarda Sponsian adlı kişinin Roma İmparatoru Philip dönemindeki iç savaş sürecinde iktidara talip olan bir düzenbaz olarak değerlendirse de, yeni araştırmaya göre bu ismin bir dönem, Roma’da bir eyaletin yönetimini ele geçirdiğini ve kendi adına para bastırdığını ortaya çıkardı. Bilimsel makalenin yazarlarından, Paul N. Pearson, “Kanıtlarımız, imparatorluğun iç savaşlarla kuşatıldığı ve sınır bölgelerinin yağmacı işgalciler tarafından istila edildiği bir zamanda, izole bir altın madenciliği ileri karakolu olan Roma’nın Dacia bölgesini yönettiğini gösteriyor” ifadeleriyle Sponsian’ın yıllar sonra gerçek bir kişi olduğunu ortaya koydu.

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