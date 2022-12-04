Hayat Sarı Sayfalarda numara arıyorlar
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sarı Sayfalar'da numara arıyorlar

80 irili ufaklı adadan oluşan 314 bin nüfuslu Pasifik devleti Vanuatu, siber saldırı sonrasında tüm kamu iletişimin ve işleyişinin kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının ardından çarpıcı bir karara imza atarak, kağıt-kalemle kayıt devrine ve daktiloya geri döndü.

Abone Ol Google News
Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Sarı Sayfalarda numara arıyorlar
Vanuatu'da siber saldırı milat oldu.

İnternetin yükselişi ve dijital teknolojinin gelişimiyle, kağıt ve kalemle ilişkimiz her geçen gün biraz daha azalıyor. Sadece bireyler olarak değil devletler de çoğu bürokratik işlemi dijital sistemler üzerinden yürütüyor. Ancak bu oldukça kolaylaştırıcı ve hızlı teknolojik yeniliğin riskleri de yok değil. Guardian gazetesinin haberine göre geçen ay, siber saldırıya uğrayan Pasifik ada devleti Vanuatu, bu riski kötü bir tecrübeyle yaşamış oldu. 80 irili ufaklı adadan oluşan 314 bin nüfuslu Pasifik devleti, siber saldırı sonrasında tüm kamu iletişimin ve işleyişinin kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının ardından çarpıcı bir karara imza atarak, kağıt-kalemle kayıt devrine ve daktiloya geri döndü.

Geçen ay, önce maliye bakanlığı tarafından farkedilen pishing saldırıları sonucu kamuya ait e-posta hesapları başta olmak üzere web sitesi arşivleri çöktü. Saldırıdan bir ay sonra, yetkililer çiçeği burnunda başbakan Ishmael Kalsakau'nun hükümetini yönetmek için hâlâ özel Gmail hesapları, kişisel dizüstü bilgisayarlar, kalem ve kağıt ve daktilolar kullanıyorlar. Vanuatu halkı da kamuya ait telefon numaralarını bulmak için ya internetteki Sarı Sayfalar'a veya matbu telefon rehberine başvurduğu belirtildi. Bazı kamu birimleri de Facebook sayfaları ve Twitter'dan hizmet vermeye devam ediyor. Dijitalleşen dünyamızda, siber güvenlik her geçen gün önem kazanıyor. Ama Vanuta’nın yaşadığı mikro ölçekli tecrübe, kağıt ve kaleme her zaman ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

Sayı 10 milyonu bulmuştu: Avustralya'dan Rusya'ya 'siber' suçlaması
DÜNYA
Sayı 10 milyonu bulmuştu: Avustralya'dan Rusya'ya 'siber' suçlaması
Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Omuz omuza olalım istedik

Omuz omuza olalım istedik

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.
Urfadan 8 net mesaj

Urfa'dan 8 net mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.
Rifkin online seslendi

Rifkin online seslendi

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.
Ayaklar yerden kesildi

Ayaklar yerden kesildi

​Bayraktar Kızılelma havalandı.
ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

Maaş artsın işimiz devam etsin

Maaş artsın işimiz devam etsin

​Asgari ücrette taraflar soruları cevaplandırdı.
Dönüşüm niye yavaş

Dönüşüm niye yavaş

​İstanbul'da 230 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.
İsveç'ten düşük profilli iade

İsveç'ten düşük profilli iade

​NATO üyeliği için göz boyuyor.
Kapasite tüm AB'den fazla

Kapasite tüm AB'den fazla

​Düzensiz göçle mücadele.
Rusya 100 petrol tankeri aldı

Rusya 100 petrol tankeri aldı

​AB yaptırımlarını bu yöntemle aşacak.
Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

​Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı.
Tekno-markette oyuna gelmeyin

Tekno-markette oyuna gelmeyin

​Görüntü kalitesini artıran LED ışıklar sizi yanıltmasın.
Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

​Türk Kızılayı dayanışma ağı ördü.
Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

​320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek.
Messi hız kesmiyor

Messi hız kesmiyor

Dünya Kupası çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi Arjantin oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.