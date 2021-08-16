Hayat San Sebastian Film Festivaline iki Türk filmi katılacak
KÜLTÜR SANAT

San Sebastian Film Festivali'ne iki Türk filmi katılacak

İspanya'nın uluslararası boyutta en prestijli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'ne bu yıl iki Türk filmi katılacak.

Haber Merkezi AA
San Sebastian Film Festivaline iki Türk filmi katılacak
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17-25 Eylül'de 69'uncusu düzenlenecek festivalin "Altın İstiridye" ödüllü resmi yarışma programında Türk filmi bulunmazken, "Yeni Yönetmenler" ve "WIP Avrupa" dallarında birer Türk filmi gösterilecek.

Festival programına göre, 50 bin avro ödüllü "Yeni Yönetmenler" dalında yönetmen Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında" adlı filmi izleyiciyle buluşacak.

Ödülün İspanya'daki sinema salonlarında dağıtımı olduğu "WIP Avrupa" bölümünde ise yönetmen Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" adlı filmi yarışacak.

Diğer yandan 58 yaşındaki Amerikalı aktör Johnny Deep, 22 Eylül'de bu yılki onur ödülü "Donostia"yı alacak.

San Sebastian Film Festivali'nde 2008'de Türk yönetmen Yeşim Ustaoğlu, "Pandoranın kutusu" filmiyle "Altın İstiridye" kazanmıştı.

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