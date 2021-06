134 filmlik tavsiye listesi

Sinema yazarlarının en çok zorlandığı alanlardan biri film tavsiye etmek. En azından bana kolay gelmiyor. Zira tavsiyenin sorumluluk barındırdığı kanaatindeyim ve bu çerçevede her filmi listeye alamıyorum. Aldıklarım arasındaki sorunluları da belirtmek durumunda kalıyorum (Şimdiden söyleyeyim, -sayısı az olmakla beraber- listede sakıncalı unsurlar barındıran filmler var).

Dünyada her yıl 6 bin civarı film yapılıyor. 126 yaşında olan sinemada bugüne kadar kaç film yapıldığını siz düşünün. Elbette her filmi izlememiz mümkün olmuyor. İzlerken de tavsiye ederken de seçici olmak durumundayız. Her yıl yüzlerce film izliyor oluşumuz gerekliliği karşıladığı manasına gelmiyor. Fekat daha fazlasını yapabilmek insan işi değil. Kaldı ki, belli bir aşamadan sonra film izlemek, birikimden çok yük anlamına geliyor.

Bisiklet Hırsızları

Gittikçe genişleyen bir dairede film tavsiye listemiz de büyüyor. IMDB puanı ya da popüler kültürün etkisine yenilmeden liste hazırlamak da hayli zor. Listeye bazı dizileri de eklemek durumunda kalıyoruz. Çünkü tam manasıyla sinema olmanın yanında işleyiş olarak da fark oluşturuyor. Bu bakımdan listedeki dizilerin de film olarak sayılmasını istirham ediyorum.

Hollywood’dan Afrika’ya, Türk Sinemasından İran filmlerine kadar geniş bir yelpazede sinemanın seyrine etki eden ve insanoğlu var oldukça beğeni ile izleneceğine inandığımız filmleri sıraladık. Netflix’in başı çektiği dijital mecraların dayatmacı tipleştirmesine direnerek (istisnai bazı eserler hariç), HBO’nun sinema tadında dizilerinin hakkını vermeye çalışarak, “Lütfen filmlerimi telefondan izlemeyin” diyen Martin Scorsese’ye katılarak, bunun yanında zamanın ruhunun farkında olarak ve elbette şahsi beğenimizin şekillendirdiği zeminde hakkını vererek beğeninize sunuyoruz.

Bazı üçlemelerin yanı sıra Kieslowski’nin 10 bölümden oluşan Decalog serisinin her bölümünü de bir film sayınca 134 eserlik bir listeyi beğeninize sunmuş oluyoruz. Sinefillere faydalı olması temennisiyle...

- Metalin Sesi (Darius Marder)

– Bal Ülkesi (T. Kotevska, L. Stefanov)

- Mısır Adası (George Ovashvili)

- Selam Sinema (Muhsin Mahmelbaf)

– Burası Cennet Olmalı (E. Suleyman)

– Aga (M. Lazarov)

- Nomadland (Chloé Zhao)

- Sevmek Zamanı (Metin Erksan)

Kapan

– Rus Hazine Sandığı (A. Sokurov)

- Limon Ağacı (Eran Riklis)

- 400 darbe (François Truffaut)

- Tarafsız Bölge (Danis Tanoviç)

– Attila Marcel (S. Chomet)

– Bir Ayrılık (A. Farhadi)

- Chernobyl (Bo Johan Renck)

- Arayış (Michel Hazanavicius)

- Gabbeh (Muhsin Mahmelbaf)

- Büyük Adam, Küçük Aşk (Handan İpekçi)

– Parazit (B. Joon-ho)

- İz Sürücü (Andrei Tarkovsky)

- The Night of (Steve Zaillian)

– Decalog (Kieslowski)

- Collective (Alexander Nanau)

– Yedi Samuray (A. Kurosawa)

– Macera (M. Antonioni)

- Sama İçin (Waad Al-Kateab, Edward Watts)

– Yağmurdan Önce (M. Manchevski)

- Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum (Charlie Kaufman)

- Bir Başkadır (Berkun Oya)

Beşir ile Vals

– Nokta (D. Zaim)

- Yurttaş Kane (Orson Walles)

– Ağaçlardan Bahsetmek (S. Gasmelbari)

- Minari (Lee Isaac Chung)

- Burjuvazinin Gizli Çekiciliği (Luis Bunuel)

- Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara)

– 2 Gün, 1 Gece (Dardenne Kardeşler)

- Yumurta-Süt-Bal (Semih Kaplanoğlu)

– Evlilik Hikayesi (N. Baumbach)

- Allah’ın Rengi / Cennetin Rengi (Mecid Mecidi)

– Kız Kardeşim: Mommo (A. Taşdiken)

– Elveda (L. Wang)

– Çocukluk (R. Linklater)

- Düşüş (Tarsem Singh)

– Kapan (Seyid Çolak)

Sarhoş Atlar Zamanı

- Alphaville (Jean Luc Godard)

- Yeryüzünde 20.000 Gün (Iain Forsyth, Jane Pollard)

- Prensesin Uykusu (Çağan Irmak)

- Sonbahar (Özcan Alper)

– Bohamian Rahpsody (B. Singer)

- İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar (Kim Ki-duk)

- Eşkıya (Yavuz Turgul)

– Uzak Ülke (K. Erkan Yazıcı)

– 1917 (S. Mendes)

- Umut (Yılmaz Güney)

- Küçük Prens (Mark Osborne)

- Kurban (Andrei Tarkovsky)

– Free Solo (J. Chin)

- Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun)

– Soğuk Savaş (P. Pawlikowski)

- Gelin-Düğün-Diyet (Ömer Lütfi Mete)

- Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan)

- Kayıp Kız (David Fincher)

– Yukarı Bak (Pete Docter)

- Korkuyorum Anne (Reha Erdem)

- Öldürme Eylemi (Joshua Oppenheimer)

- Dövüş Kulübü (David Fincher)

Kurban

- Guguk Kuşu (Milos Forman)

- Birdman (Alejandro Gonzalez Inarritu)

- 12 Kızgın Adam (Sidney Lumet)

- Sarhoş Atlar Zamanı (Bahman Gobadi)

- Komşum Totoro (H. Miyazaki)

- Şehrin Işıkları (Charle Chaplin)

- Kamera Adam (Dzigo Vertov)

- Dogville (Lars Von Trier)

- Düşler Diyarı (Benh Zeitlin)

– Torino Atı (Bela Tarr)

- Kuzu (Kutluğ Ataman)

- Ulysses’in Bakışı (Theodoros Angelopoulos)

- Prenses Kaguya Masalı (Isao Takahata)

- Brazil (Terry Gilliam)

– Dunkirk (C. Nolan)

- Ters Yüz (Pete Docter, Ronnie del Carmen)

- Yıldızlararası (Christopher Nolan)

– Üç Bilboard Ebbing Çıkmazı (M. McDonagh)

- Ayna (Cafer Penahi)

- Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Ahmet Uluçay)

- Anna Karenina (J. Wright)

- Tokyo Hikayesi (Yasujiro Ozu)

Komşum Totoro

- Muhsin Bey (Yavuz Turgul)

- Kar (Aida Begic)

- Biutiful (A. İnarritu)

- Büyük Yolculuk (İsmail Ferruhi)

– Loving Vincent (D. Kobiela, H. Welchman)

- Bisiklet Hırsızları (Vittorio De Sica)

- Beşir ile Vals (Ari Folman)

– Sonsuzluk ve Bir Gün (T. Angelopoulos)

– Tarih Yok, İmza Yok (V. Jalilvand)

- Ofsayt (Cafer Panahi)

– Kodukushi (Ensar Altay)

- Askerin Türküsü (Grigoriy Chukhray)

- Başka Bir Yerde (Sofia Coppola)

- Nefes Vatan Sağ Olsun (Levent Semerci)

- Kertenkele (Kemal Tebrizi)

- Amour (M. Haneke)

– Anons (M. Fazıl Coşkun)

- Gece Vurgunu (Dan Gilroy)

- İnek (Daryuş Mehrcui)

– Whiplash (D. Chazelle)

- Wall-E (Andrew Stanton)

– Ayı (J. J. Annaud)

- Psycho (Alfred Hitchcock)

- Eylül (Cemil Ağacıkoğlu)

- Sessizlik (Ingmar Bergman)

– Babam ve Oğlum (Ç. Irmak)

– Toprak Altında (R. Cortes)

- Bab Aziz (Nasir Khamir)

– The Truman Show (P. Weir)

– Baraka (R. Fricke)

– Ruhların Kaçışı (H.Miyazaki)

– Kadın Olduğum Gün (M. Meşkini)

- Mavzer (Fatih Özcan)

