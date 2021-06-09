Hayat Sinema ve dizi sektörü aşılamada öncelikli gruba alındı Karar memnuniyetle karşılandı
SİNEMA

Sinema ve dizi sektörü aşılamada öncelikli gruba alındı: Karar memnuniyetle karşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine 9 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını müjdelemişti. Karar, sektörde memnuniyetle karşılandı. Film ve dizi prodüksiyon ekipleriyle müzisyenlere bugünden itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığına ve Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün, daha güvenli bir çekim ortamı sağlayacağına inandıklarını, bunun olumlu psikolojik etkisiyle üretim konusunda daha güçlü sahaya ineceklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Sinema ve dizi sektörü aşılamada öncelikli gruba alındı: Karar memnuniyetle karşılandı
Arşiv

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, salgın döneminde setlerde yaptıkları yoğun mesaiyle insanların izleyebileceği içerikler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Sahada kalabalık ekiplerle çalıştıkları için riskli grupta yer aldıklarını ifade eden Gün, bu nedenle Sağlık Bakanlığı ile meslek grupları aşılanmaya başlandığı zaman sektörlerinin öncelik grubuna alınması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

"10 bin kişilik bir liste bildirdik"

Bakanlığın olumlu dönüş yapmasıyla tüm paydaşlarıyla iletişime geçerek dizi ve film sektöründe sahada aktif çalışanlar üzerinden oluşturdukları listeyi Bakanlığa ilettiklerini belirten Gün, "Sektörümüzde yaklaşık 40 bin çalışan potansiyelimiz var. Sahada aktif çalışanlar üzerinden bir liste oluşturduk. Daha önce aşı olanlar, korona geçirmiş ve belli bir yaşın altında olanları elediğimizde 10 bin kişilik bir liste bildirdik" dedi.

Belgesel Sinema üzerine düşünmek
HAYAT
Belgesel Sinema üzerine düşünmek

"Genel olarak sektörde aşı olma arzusu var"

Sektör çalışanlarının aşı sırasının gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gün, "Sahada olduğumuz için herkes tedirgindi, sürekli test yapılıyordu. Aşı başladığı için insanlar biraz daha rahat gidecekler setlerine. Genel olarak aşı olma arzusu var bizim sektörde" ifadelerini kullandı.

Aşılanmanın teşvik edilmesi noktasında da özellikle oyunculara ricada bulunduklarını aktaran Gün, "Onlar da bu konuda paylaşımda bulunsunlar. Oyuncularımıza, insanları sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik için kampanya yapılması noktasında destek olacağız" diye konuştu.

  • Sağlık Bakanlığına ve Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Gün, aşının bağışıklığı artıracağı için daha güvenli bir çekim ortamı sağlayacağına inandıklarını, bunun olumlu psikolojik etkisiyle üretim konusunda daha güçlü sahaya ineceklerini bildirdi.

Film yapımcıları kılıçları çekti: Yılmaz Erdoğan'a sert tepki
HAYAT
Film yapımcıları kılıçları çekti: Yılmaz Erdoğan'a sert tepki

Oyunculuk oyun değildir
HAYAT
Oyunculuk oyun değildir
Abone Ol Google News
Filistin kamplarının Meleki

Filistin kamplarının Melek'i

​Ömrünü Lübnan'daki mültecilere adayan Türk...
Saime ölünce garip kaldım

Saime ölünce
garip kaldım

​Asırlık çınarın duygulandıran hikayesi...
FETÖ iki ülkeiçin de tehdit

FETÖ iki ülke
için de tehdit

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u ağırladı
Aşılamada yaş 45'e düştü

Aşılamada yaş 45'e düştü

​Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı.

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.

Caddebostan'da hummalı çalışma

Caddebostan'da hummalı çalışma

Ekipler müsilajla mücadele için kolları sıvadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.