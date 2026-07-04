Çocuklara yaz için film tavsiyeleri

Zil çaldı, çocuklar tatile çıktı. Elbette keyiflerince vakit geçirmeleri gerek. Bunun için de bol bol film izlemelerini tavsiye edebiliriz. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri kısa bir film listesini sizin için hazırladık. Animasyon da var komedi de.
Film izlemenin sadece eğlence olmadığını bilerek yaz tatilinde sinemaya vakit ayırmalıyız. Özellikle çocuklar için film izlemeyi düzenli alışkanlık, hatta vazgeçilmez eylem haline getirmeliyiz. Bunu biz yapmazsak kendileri zaten filmkolik olacaklar. Fakat ne izleyeceklerini artık siz düşünün… Neyse… Yaz tatili önemli. Her çocuğun hatıraların önemli yer tutar. Bu hatıraları beslemek, o hatıralarda yer edinmek ve yetişme dönemlerinde onlara yardımcı olmak için ebeveynlere de görev düşüyor.
FARKLI YAŞ ARALIKLARINA TAVSİYELER
Sorumluluğu paylaşmak adına size yardımcı olmak istiyoruz. Farklı yaşlardaki çocuklarımızın yaz tatilinde hem dinlemesi, hem eğlenmesi, hem de anlam arayışında yol kat edebilmesi için film tavsiye ediyoruz. Birkaç farklı yaş aralığına göre filmleri gruplamaya çalıştık. Çok da uzun tutmadık. İstediğinizi seçin. Ama çocuklarınızla birlikte de izleyin… Hemen her listede görebileceğiniz ve IMDB merkezli ‘kopyala yapıştır’ listelerden uzak kalmaya çalıştık. Ama bir yerden sonra çakışılan noktalar da oldu. Avrupa’dan ABD’ye, Japonya’dan Hindistan’a çok sayıda filmi sizin için sıraladık.
* Rafadan Tayfa Serisi (İsmail Fidan)
* Kral Şakir (Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay)
* The Tower (Mats Grorud)
* Wall-e (Andrew Stanton)
* Ters Yüz (Pete Docter, Ronaldo Del Carmen)
* Yukarı Bak (Pete Docter, Bob Peterson)
* Kung Fu Panda (Mark Osborne, John Stevenson)
* Kız Kardeşim Mommo (Atalay Taşdiken)
* Küçük Prens (Mark Osborne)
* Prenses Kaguya Masalı (Isao Takahata)
* Cennetin Çocukları (Mecid Mecidi)
* Komşum Totoro (Hayao Miyazaki)
* Cennetin Rengi (Mecid Mecidi)
* Düşüş (Tarsem Singh)
* Düşler Diyarı (Benh Zeitlin)
* Truman Show (Peter Weir)
* Aga (Milko Lazarov)
* Selam Sinema (Muhsin Mahmelbaf)
* Büyük Yolculuk (İsmail Ferroukhi)
* Ayı (Jean-Jacques Annaud)