Çocuklara yaz için film tavsiyeleri

Film izlemenin sadece eğlence olmadığını bilerek yaz tatilinde sinemaya vakit ayırmalıyız. Özellikle çocuklar için film izlemeyi düzenli alışkanlık, hatta vazgeçilmez eylem haline getirmeliyiz. Bunu biz yapmazsak kendileri zaten filmkolik olacaklar. Fakat ne izleyeceklerini artık siz düşünün… Neyse… Yaz tatili önemli. Her çocuğun hatıraların önemli yer tutar. Bu hatıraları beslemek, o hatıralarda yer edinmek ve yetişme dönemlerinde onlara yardımcı olmak için ebeveynlere de görev düşüyor.

Sorumluluğu paylaşmak adına size yardımcı olmak istiyoruz. Farklı yaşlardaki çocuklarımızın yaz tatilinde hem dinlemesi, hem eğlenmesi, hem de anlam arayışında yol kat edebilmesi için film tavsiye ediyoruz. Birkaç farklı yaş aralığına göre filmleri gruplamaya çalıştık. Çok da uzun tutmadık. İstediğinizi seçin. Ama çocuklarınızla birlikte de izleyin… Hemen her listede görebileceğiniz ve IMDB merkezli ‘kopyala yapıştır’ listelerden uzak kalmaya çalıştık. Ama bir yerden sonra çakışılan noktalar da oldu. Avrupa’dan ABD’ye, Japonya’dan Hindistan’a çok sayıda filmi sizin için sıraladık.