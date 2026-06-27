Sinema salonlarında ilginç şeyler yaşanıyor

Salgın sonrası hızlanan dijitalleşme ile izleyici alışkanlığı değişince sinema izleyicisi sayısı da azaldı. 2019 verilerine dönme hayalleri kurulurken gişede buna dair ilginç bir tablo oluştu. Ayrıca ABD’de yapılan bir araştırma da geleceğe ışık tutuyor.

ABD merkezli Art House Convergence’ın geleneksel hale gelen ‘Ulusal Seyirci Anketi’ 11. kez yapıldı. Sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Verilerse ilginç. Gişede izleyici sayısının azaldığı malum ama gözlerden uzak şekilde bağımsız sinemalarda artış gözleniyor. Anket sonucuna göre ticari olmayan filmlerin gösterildiği ve destekleyici etkinliklerin yapıldığı bağımsız sinemalarda (AVM ya da büyük zincirlere dahil olmayan sinema salonlarında) izleyici sayısı 2025’te yüzde 9 oranında arttı.

İZLEYİCİ SİNEMADAN VAZGEÇMEDİ Mİ?

Bu veri önemli. Çünkü izleyicinin artık sinemaya gitmediği düşünülürken değişen alışkanlığın başka yere kanalize olduğuna dair bir işaret bu. Ticari filmlerin sinemanın yanında dijital mecralarda da yayınlanması ve sinema perdesine hiç çıkmadan da dijitalde beğeniye sunulması gişede azalmaya yol açtı. Ancak ‘bağımsız sinema’ denen ve ‘festival sineması’ ya da ‘sanat sineması’ olarak da nitelendirilen filmlerin yine bağımsız salonlarda gösterimi arttı. Haliyle bağımsız sinema izleyicisinin de eskisine nazaran daha fazla sinema salonuna gittiği anlaşıldı. Yani belki de izleyici sinema salonundan vazgeçmedi, sinema perdesinde artık başka filmler izlemek istiyor.

GENÇLER DE BAĞIMSIZ SİNEMAYA GİDİYOR

Ankete göre özellikle genç izleyiciler bağımsız sinema salonlarına eskisine nazaran daha fazla ilgi gösteriyor. Ankete katılarak bu salonlara gittiğini söyleyenlerin ciddi kısmı 40 yaşın altında. ’Art House’ da (Sanat Evi) denen bu salonlara gidenlerin yüzde 68’i ise 45 yaşından küçük…

Variety’de yayınlanan habere göre yakın zamanda yine ABD merkezli Rentrak şirketinin piyasa araştırmasına göre de bağımsız sinema hasılatlarının 2019’a göre yüzde 38 arttığı açıklanmıştı. Nisan ve Mayıs aylarında yapılan ankette 27 bin sinemasevere sorular yöneltilmişti.

TEMMUZDA GİŞEDE FIRTINA KOPACAK

Gişede asıl fırtına ise Temmuz’da kopacak. Zira Christopher Nolan’ın beklenen filmi “The Odyssey” vizyona girecek. Filmin biletlerin ön satışları ve beklentiler, sadece açılış haftasında 400 milyon dolar hasılatı işaret ediyor. Yani bu film de toplamda 1 milyar doların üzerinde hasılata ulaşacak. “Moana” ve “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” filmleri de Temmuz’da beyaz perdeye çıkacak.

HOLLYWOOD’DA TEMMUZ BAŞKADIR!

Zaten temmuz ayının ABD’de ayrı bir yeri var. “Blockbuster“ denen ve “yazlık dev yapım” manasında kullanılan filmler yarım asırdır temmuz ayında vizyona giriyor. 1975 yılında Steven Spielberg’in Jaws filminin 20 Temmuz’da vizyona girmesiyle Hollywood’da “yaz sezonu” kavramı ve büyük gişe canavarı filmler dönemi başlamıştı.

GİŞEDE SÜRPRİZLER VE BEKLENTİLER

Madalyonun diğer yüzü olan ticari sinemada da gişe tam manasıyla coştu. Düşük bütçeli ‘Obsession’ ve ‘Backrooms’ filmlerinin gişede toplam 600 milyon doların üzerinde hasılata ulaşması yılın süprizi olmuştu. Ve şimdi de ‘Oyuncak Hikayesi 5’ (Toy Story 5) rekor kırarak beyaz perdeye çıktı. Çok izlenmesi beklense de film, serinin ve yılın en iyi açılışını yaparak daha birkaç günde 400 milyon dolar hasılat sınırına ulaştı. Filmin toplam hasılatının 1,5 milyar doları bulması bekleniyor.

Yakın zamanda “Super Mario Galaksi Filmi” 1 milyar dolar barajını aşarak gişeyi hareketlendirmişti. Aynı şekilde “Michael” de 1 milyar dolar hasılata yaklaşmış durumda.







