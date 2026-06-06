Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sinema
Hind Receb'in Sesi sansür mücadelesini kazandı

Hind Receb'in Sesi sansür mücadelesini kazandı

04:006/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hind Receb'in Sesi.
Hind Receb'in Sesi.

Gazze’de katledilen 5 yaşındaki Hind’in hikayesini anlatan Hind Receb’in Sesi, İsrail ile ilişkileri zedeleyeceği gerekçesi ile vizyona sokmak istemeyen Hindistan yönetimine karşı mücadelesinde zafere ulaştı. Hindistan Merkez Film Sertifikasyon Kurulu (CBFC), filmin mart ayında ülkede vizyona girmesini engellemişti. Zamanlama manidardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Şubat ayı sonlarında İsrail’e gitmişti. Bu da 25 yıl aradan sonra ilk kez başbakanlık seviyesinde bir ziyaret idi. Tam bu sırada Hind Receb’in Sesi Hindistan’da vizyon tarihi almaya çalışıyordu. Mart’ta vizyona girecekti ama başbakanın İsrail’de sıcak karşılanması sonrası bürokratlar, filmin yayınlanmasına izin vermemişti. Kamuoyunda ciddi tartışmaya yol açan sansür kararına rağmen filmin dağıtımcıları ısrarını sürdürdü. Ve ilgil kurumdan “A” sertifikası almayı başardı. Yani filmin vizyona girmesinin önünde engel kalmadı. 19 Haziran’da Hind Receb’in Sesi’nin Hindistan’da ilk kez seyirci ile buluşması bekleniyor. Tunuslu yönetmen Kevser Ben Hania’nın yönettiği film Oscar adayı da olmuştu. İlk kez Venedik FF’de yarışan yapım burada büyük ödüllerden birini almıştı.

#Hind Recep
#Sinema
#Sansür
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 6.100 CTE personel alımında başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu