Hind Receb'in Sesi sansür mücadelesini kazandı

Gazze’de katledilen 5 yaşındaki Hind’in hikayesini anlatan Hind Receb’in Sesi, İsrail ile ilişkileri zedeleyeceği gerekçesi ile vizyona sokmak istemeyen Hindistan yönetimine karşı mücadelesinde zafere ulaştı. Hindistan Merkez Film Sertifikasyon Kurulu (CBFC), filmin mart ayında ülkede vizyona girmesini engellemişti. Zamanlama manidardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Şubat ayı sonlarında İsrail’e gitmişti. Bu da 25 yıl aradan sonra ilk kez başbakanlık seviyesinde bir ziyaret idi. Tam bu sırada Hind Receb’in Sesi Hindistan’da vizyon tarihi almaya çalışıyordu. Mart’ta vizyona girecekti ama başbakanın İsrail’de sıcak karşılanması sonrası bürokratlar, filmin yayınlanmasına izin vermemişti. Kamuoyunda ciddi tartışmaya yol açan sansür kararına rağmen filmin dağıtımcıları ısrarını sürdürdü. Ve ilgil kurumdan “A” sertifikası almayı başardı. Yani filmin vizyona girmesinin önünde engel kalmadı. 19 Haziran’da Hind Receb’in Sesi’nin Hindistan’da ilk kez seyirci ile buluşması bekleniyor. Tunuslu yönetmen Kevser Ben Hania’nın yönettiği film Oscar adayı da olmuştu. İlk kez Venedik FF’de yarışan yapım burada büyük ödüllerden birini almıştı.