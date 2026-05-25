Dizideki sahne gerçek oldu: 'Şule' oyuncularına linç

Geçtiğimiz günlerde tabii platformunda yayına giren "Şule: Senin Hikayen" dizisi oyuncuları sosyal medya üzerinden linç girişimine maruz kaldı
TRT'nin dijital platformu tabii'de yayına giren "Şule: Senin Hikayen" dizisi oyuncuları oynadıkları karakter ve gala günü tercih ettikleri giyim sebebiyle tepkilerin odağı oldu. Ünlü oyuncular Yıldız Çağrı Atiksoy ve İlayda Alişan'ın maruz kaldığı linçler dizide yaşanan sıkıntıların gerçek hayata yansımasını trajikomik bir şekilde gözler önüne serdi.
TRT’nin dijital platformu tabii’de izleyiciyle buluşan ve Şule Yüksel Şenler’in başörtüsü mücadelesini konu alan
"Şule: Senin Hikayen"
dizisi, dijital mecralarda büyük ses getirdi. Ancak dizide rol alan kadın oyuncular, canlandırdıkları karakterler ve üstlendikleri bu anlamlı proje nedeniyle sosyal medyada linç girişiminin hedefi oldu. Maruz bırakılan linçler ise, dizide geçen
"Herkes görüntüye bakar Gül, mücadelesi kimin umurunda?"
repliği seyircilerin hafızalarına geldi.
Mücadele değil, ön yargılar konuştu
Şule Yüksel Şenler’in inancı uğruna verdiği zorlu mücadeleyi ve Müslüman kadınlarının hak arayışını ekranlara taşıyan yapımda; Şenler’i Yıldız Çağrı Atiksoy, projeye dahil olan bir oyuncuyu canlandıran Özge karakterini ise İlayda Alişan canlandırıyor. Kadın hakları ve inanç özgürlüğü ekseninde mesaj veren dizinin galasının ardından, her iki oyuncu da sosyal medyada hakaretlerin hedefi oldu.
Oyuncuların galadaki giyim tercihlerinden projenin içeriğine kadar her detayı ideolojik bir saldırı malzemesi haline getiren kullanıcılar,
"Aç mısınız, sefalet içinde misiniz de böyle bir projeyi kabul ettiniz?"
,
"Bir kadın olarak bu dizide oynamaya utanmadınız mı?"
gibi ifadelerle sanatçıları hedef gösterdi. Kadın oyunculara yönelik bu saldırgan üslup, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Dizideki o sahne akıllara geldi
Sosyal medyada başlatılan linç kampanyası, trajikomik bir şekilde dizinin kendi senaryosunu doğruladı. Dizide İlayda Alişan’ın hayat verdiği Özge karakterinin kurduğu,
"Herkes görüntüye bakar Gül, mücadelesi kimin umurunda?"
cümlesi, bugün oyuncuları yalnızca dış görünüşleri ve dahil oldukları tarihi gerçekler üzerinden yargılayan zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi.
