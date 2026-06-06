YouTube nesli reşit oldu sinema sarsıldı

20 yıllık geçmişi olan YouTube, özellikle Z Kuşağı denen nesil ile simgeleşmiş durumda. Neredeyse tek izleyici kitlesinin bu nesil olduğu düşünülüyor. Kısmen doğru. Fekat bunun nasıl bir imkan barındırdığını anlamak 20 yıl sürmemeliydi.

Dünya şu an YouTube’dan sinemaya transfer olan iki yönetmeni ve filmlerini konuşuyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren Backrooms, 10 milyon dolar gibi Hollywood için çok düşük bir bütçe ile şimdiden 150 milyon dolar hasılat elde etmiş olmasının yanında 750 bin dolarlık bütçesiyle Obsession’ın 3 haftada 170 milyon dolar hasılata ulaşmış olması birçok soruyu ve anlaşılması gereken bir manzarayı işaret ediyor.

YOUTUBE NESLİ REŞİT OLDUĞUNA GÖRE…

YouTube ile büyüyen neslin artış reşit olması ve sinema salonlarının en verimli müşterisi olmasını doğru okuyan ABD merkezli iki şirket (Backrooms A24… Obsession bağımsız olarak yapıldı ve Tea Shop Productions, Under the Shell, Capstone Studios / Capstone Pictures firmaları satın aldı) tabiri caiz ise filmin “ekmeğini yiyor”. Her iki film de ortalama 20 günde çekildi. Hollywood şartlarında inanılmaz bir şey. En az 8-10 haftada çekilen filmlerin arasından sıyrılıp gişeyi salladılar. Ki filmin toplam hasılatının 600 milyon doları geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ülkemizde de bu iki film ciddi karşılık buldu. Backrooms, ilk haftasında gişenin lideri oldu. Şimdiden 150 bin seyirciye ulaştı. 400’e yakın salonda vizyona girmesi de bunda etkili tabii ki… Obsession ise daha az salonda çaba gösteriyor. 70 salonda 90 bin izleyiciyi görmüş durumda. Gündem olmaları hasebi ile ilginin giderek artacağını düşünebiliriz.

YOUTUBE’DAN DAHA GENÇ YÖNETMEN

Backrooms’u yapan 20 yaşındaki yönetmen Kane Parsons (YouTube bile 21 yaşına girecek)… Obsession ise 26 yaşındaki Curry Barker’ın işi… YouTube neslinin sinemaya geçiş yaptığı türün kısa film olduğunu da vurgulamak gerek. Backrooms’un ilk versiyonu YouTube’a kısa film olarak çekildi. Uzun metraj halinin beyaz perdedeki etkisi ise ortada… Obsession da benzer şekilde Barker’ın YouTube’da yaptığı kısa filmler sonrasında sinemada uyguladığı bir proje.

TÜRKİYE’DE YOUTUBE İÇİN KOMEDİ ALGISI HAKİM

Türkiye’de ise durum biraz farklı… Bizde YouTube sadece eğlence odaklı algılanıyor. Buradan yola çıkacak projelerin de sadece komedi olacağı düşünülüyor. Örnekler de bunu kanıtlıyor. Enes Batur ve Kafalar (Atakan, Bilal, Fatih) ülkemizde YouTube’dan sinemaya transfer örnekleridir. “Enes Batur: Hayal mi, Gerçek mi?” İle “Kafalar Karışık” filmleri YouTube’daki kadar ilgi görmedi. Obsession ya da Backrooms örneği olamadılar. Çünkü Türkiye’deki YouTuber algısı farklı. Sadece eğlence odaklı. Komedi olmazsa olmaz gibi. Oysa şaşkınlık uyandıracak bir pazardan ve potansiyelden bahsediyoruz.

DİJİTAL MECRALAR ÖNEMLİ BİR KANAL

Sinemadan ziyade dijital mecraların YouTube ve sosyal medya fenomenleri ya da ürünlerini ele alması yakın geleceğin vazgeçilmez seçenekleri arasında görünüyor. Ülkemizde dijital mecralar bunu yapıyor yapmasına ama yine eğlence odaklı. Oysa özellikle mini dizi mantığını absürt mizah başta olmak üzere korku/gerilim gibi spesifik türler için ciddi kaynaklar var. Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan isimleri dijital mecra ve sinemaya transfer etmek yapımcıların öncelikli projeleri arasına girmeli.

YouTube ya da sosyal medyada ilgi gören yapımların özellikle dijital mecralara özgün dizi ve filmler yapması mümkün. Sektörün izleyici ve üretim sorunu yaşadığı bir dönemde can damarı olabilir.







