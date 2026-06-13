Dijitalde platformlara ‘Kartel’ ayarı

Türkiye’de en çok üretim yapan yabancı dijital mecra olan Netflix, sektörde ‘kartel’ anlamına gelen çalışma yöntemini devam ettiremeyecek. Hep aynı firmalarla çalışan Netflix’e Rekabet Kurumu’ndan yaptırım geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü, daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek. Ayrıca markalı Türk içeriklerin seçiminin objektif kriterler dikkate alınarak yapacak.

PROJE SUNUM ETKİNLİĞİ YAPILACAK

Sektörde emsal teşkil edecek karara göre Netflix, her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir “Proje Sunum Günü” düzenleyecek. Bu etkinliğe de en az 80 katılımcı davet edecek. Kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirerek, başvurulara yazılı dönüş yapmak zorunda olacak.

Diğer taraftan Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix’te tutan uygulamaların süresi kısalacak. Böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek.

‘KARTEL’İN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Karardaki önemli noktalardan biri de haksız rekabete yol açan “münhasır sözleşme” Netflix oyuncu, senarist ve yönetmenlerle “Yalnızca benimle çalışacaksın” anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacak. Yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başı bonus gibi ek imkanlar sağlanacak. Yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden faydalanmasının da artık Netflix’in ön onayına bağlı olmayacak.

DİJİTAL MECRALAR KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERECEK

Türkiye’de faaliyete başlamasının üzerinden 10 yıl geçen Netflix, sektörde dengeleri altüst etmesi ile biliniyor. Piyasaya girişinde bütçeleri yükselten, kaşelerin artmasına neden olan ve üretimlere yön vermeye çalışan ABD merkezli firma, ülkemizdeki dijital mecraların çalışma sistemlerini de belirliyordu. Rekabet Kurumu kararının emsal teşkil etmesi diğer yabancı platformları da etkileyecek. Netflix, Amazon Prime, HBO Max (BluTv’yi satın alarak), Disney+ ve Apple TV, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı mecralar… Emsal karar sonrası bu platformların da kendine çekidüzen vermesi bekleniyor.







