Türkiye’nin “Film Şehri” neresi?

Kahramanmaraş, Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “Edebiyat Şehri” ünvanını alan ilk şehir oldu. Kararla ilgili toplantı yapıldı ve ayrıntılar anlatıldı. Çok sevindik. Elbette bunun ne anlama geldiğine de baktık. Ve “Neden film şehri yok?” diye bir soru belirdi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat-halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir bu ağa dahil. Türkiye her başlıkta var ama sadece “Film Şehri” yok.

Sizce de bu bir eksiklik değil mi?

BU LİSTEYE GİRMEK İÇİN NE LAZIM?

Elbette bu sıfatı almak için bazı kriterleri yerine getirmek lazım. Neler olduğuna bakalım…

* Sinema ile ilgili önemli altyapıya sahip olunması (Örneğin film stüdyoları ve üretim çevreleri)…

* Filmlerin üretimi ve dağıtımı noktasında sürekli bağlantılar olması.

* Film festivalleri, gösterimler ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapması.

* Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birlikleri.

* Aşivler, müzeler, özel koleksiyonlar ve/veya film enstitüleri bulunması.

* Film okulları ve eğitim merkezleri olması.

* Yerel veya ulusal olarak üretilen ve/veya yönetilen filmleri yayma çabası.

* Yabancı filmlerin üretimi için girişimler.

TÜRKİYE’DEN HANGİ ŞEHİR “FİLM ŞEHRİ” OLABİLİR?

Listeye bakınca ülkemizde bunu karşılayan yegane yerin İstanbul olduğu aşikar. Adana, Antalya ve İzmir’de de birçok başlık karşılanıyor ama İstanbul kadar değil. Ancak bir ülkenin başkentinin “her şeyin merkezi” konumunda olması da mantıklı değil. Böyle bakınca İstanbul’un bu sıfatı almasının ne kadar mantıklı olacağını düşünmek gerek.

Çok belli ki İstanbul dışında bir şehrin bu ünvan için rol alması gerekiyor. Bugünden yarına olacak bir şey değil elbette. Antalya ve Adana’nın potansiyelinin kullanılması gerek.

NİJERYA VE VİETNAM LİSTEDE!

Dünyada hangi ülkelerin şehirleri olduğuna da bakmak lazım. İlginçtir, Brezilya’nın 3 şehri (Penedo, Sao Paulo, Santos) Polonya (Gdynia, Lodz), İspanya (Teras, Valladolid) ve İngiltere’nin 2’şer şehri (Bradford, Bristol) listede yer alıyor. Nijerya’dan Asba, Mısır’dan Giza, Vietnam’dan Ho Chi Minh de listede…

Bu listede yer almanın turizm ve sinemanın evrensel yapısı itibarıyla ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yoktur sanırım. Türkiye gibi bölgesinin yıldızı, dünyanın gözü önünde olan bir ülkenin sinema alanında böyle bir listede olmaması da mantıklı gelmiyor. Dizi sektörümüz dünyanın en büyük ihracatı yapılan 3. sektörken, endüstriden bir yere gelmişken Antalya ya da Adana’nın bu listede olması gerekiyor.







