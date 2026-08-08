Anasayfa
Hayat
Sinema
Fantastik Sinema sadece fantezi değildir!

Fantastik Sinema sadece fantezi değildir!

04:00, 08/08/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fantastik Sinema sadece fantezi değildir!
Örümcek Adam.

Önce The Odyssey, sonra da Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün, sinemada gişeyi salladı. İki filmin 2 haftada yaptığı toplam hasılat 2 milyar doları aştı. Fantastik sinemanın ne olduğu ve neden bu kadar etkili olduğu üzerine de düşünmek gerek. Belki de zamanı ve zemini tanımlayan en güçlü araçlardan biri fantastik sinemadır.

“Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün”, bütün zamanların açılış hasılat rekorlarını kırdı. Gişedeki yükselişi de devam ediyor. Daha 8 günlük performansla yılın en çok izlenen filmi oldu bile… 1,3 milyar dolar hasılatı geçti. 2 milyar doları aşması bekleniyor. Bir önceki Örümcek Adam filminin (Eve Dönüş Yok, 2021) 1,9 milyar dolar hasılata ulaştığını düşünürsek kendi rekorunu kıracak gibi.

Ve elbette Marvel evreninde geçen filmlerle de yarıştırılıyor. Zira küresel gişeyi belirleyen Hollywood yapımlarının en çok izlenenleri Marvel filmleri. Bu evrenin en çok izlenen filmi 2019’daki “Avengers: Endgame” (2,79 milyar dolar)… Şimdi Örümcek Adam bu seviyeye ulaşır mı? Zannetmiyoruz fekat yaklaşacağı kesin.

MARVEL NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Peki, nedir Örümcek Adam’ı ya da Marvel Evreni denen şeyi bu kadar çekici yapan?

Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün filmi ile başlayalım…

Hikaye ya da işleyiş açısından hakiki bir “yepyenilik” beklemeyin. Öyle bir şey yok. Serideki sıkıcılığı gidermek ve akıcılığı canlandırmak için yapılan küçük sürprizler var elbet. Ama bunlar da sinemaya bir şey katacak, akıllardan çıkmayacak şeyler değil.

Tom Holland’ın oyunculuğunun daha sahici, izleyicinin bağ kurmasına müsaade ettiğini söyleyebiliriz. Elbette hikayenin de bunda payı var. Daha insan bir Örümcek Adam görüyoruz.

Filmin teknik başarısından bahsetmek gereksiz olabilir. Zira Marvel filmlerinin en büyük başarısı teknik zaten. Hatta bu filmde tekniğin albenisine kapılmayan bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Zendaya vitrin mankeni olarak yer alırken, filmin ikinci yarısında gördüğümüz Sadie Sink’in oyunculuğunun filmin en iyi göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.

Görüldüğü gibi Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün için söylenecek kötü bir şey yok. Bu tarz filmleri sevmiyorsanız zaten sevmezsiniz (Ben de mesafeliyim fekat hedefleri doğrultusunda başarılı bir film). Ama bir Avengers: Endgame kadar mekanik değil. Diğer birçok Marvel filmi kadar tekniğe saplanmamış. Genel olarak Örümcek Adam serisini buraya koyabiliriz. Marvel’in en insani tarafı belki…

NEREDEYSE BİR ASIRLIK BİRİKİM KULLANILIYOR

Marvel Evreni, Hollywood’da birilerinin, bir gün otururken aniden akıllarına gelince oluşturdukları bir ortam değil. -Birçoğunuz bildiği gibi- Marvel Evreni, 1939’da Martin Goodman tarafından Timely Comics adıyla kuruldu. Neredeyse bir asır önce temelinin atıldığını söyleyebiliriz. Yani ABD (ya da Batı) kendi birikimini kullandı. Kapitalist dünyanın yegane kurtarıcısı ABD, sinema eliyle kurtarıcı olarak tescillendi. Hollywood bunun için var zaten. Ve bunu sadece kahramanlık filmleri yaparak, filmlerle tarihi yeniden yazarak yapamasınız. İnsanlara hayal de satmanız lazım.

HAYAL KURMAK MI, HAYAL SATMAK MI?

Evet hayal. Evet satmak!

Fantastik sinemanın en ciddi tehlikesinin insanlara sunduğu hayal dünyasını, kahramanlık kıstaslarını, ahlaki çizgileri, insani tanımları tektip hale getirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Hollywood, Soğuk Savaş sürecinde ve tamamlanınca zaferini ilan eden kapitalist küresel sistemin en güçlü araçlarından biri değil mi?

Modern zamanın ‘sahibi’ olan Batı’nın en iyi yaptığı şey, elkindeki her türlü aracı kitlesel etkiye dönüştürebilmesi. Zaten kapitalizmin ilgilendiği de fert olarak insan değil, bireysellik pompaladığı insana mümkün olduğu kadar çok şey satabilme ihtimalidir!

İnsanın hazzına ve tüketimi teşvik etmedeki hızına oynayan kapitalizmin kullanışlı aracı olan sinemanın; en gösterişli kanalı olan ticari sinemanın; taşıyıcısı olan Hollywood’un; en çok faydalandığı janr olan fantastik sinemanın; en çok rağbet gören basamağı Marvel…

TANIMLAR, KABULLER VE DAYATMALAR…

Haz, hız, hayal, tehlike, kahramanlık, aşk, nefret, tutsaklık, kurtuluş ve ne ararsanız var… Fantastik sinema kırmızı çizgisi, küresel sistemin kullanışlı alanı olan her yerdir. Ve bu da sürekli yeniden tanımlanır. Bu çizgiler gittikçe genişlemektedir. Her kuşak ve dönem ile yenilenir. Çünkü daha çok satmak, daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişiyi etkilemek, daha çok kişiye ulaşmak, daha çok tanım yapmak, insani değerleri ve dengeleri daha çok sarsmak, daha çok kişiye ulaşmak ve neticede daha çok satmaktan başka emel yoktur.

İşte Marvel’ı ve fantastik sinemayı güçlü kılan şey budur. İnsanoğlunun kaçtığı ya da kontrol altında tutmak istediği şeyleri hedefler. Sinema salonuna mahsus bir sarsılma yaşadığınızı sanarsınız ama hayatınıza dair tanımlamaları yeniden yaparsınız. Sinemanın genel olarak etkisi de budur zaten. Lakin fantastik sinema büyük oranda gençleri hedeflediği için her dönem yeniden tanımlanma yaşandığını söyleyebiliriz.

Belki de zamanı ve zemini tanımlayan en güçlü araçlardan biri fantastik sinemadır. Ne dersiniz?



Sinemayı yerli yapımlar mı kurtaracak?
Hayat
Sinemayı yerli yapımlar mı kurtaracak?
Türk destanı anlatılmayan sinema eksiktir
Hayat
Türk destanı anlatılmayan sinema eksiktir
Nolan’ın filmi heyecanı karşılıyor mu?
Hayat
Nolan’ın filmi heyecanı karşılıyor mu?

Başlıklar :sinemaaktüelhayat
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026