Şehir Rehberi

Hatay’ın son fotoğrafı “Garaz”

Hataylı şair ve yazar Serhan Kurşun’un herkesi derinden yaralayan ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanan depremlerden kısa bir süre önce raflarda yerini aldığı romanı “Garaz”; Erzin’den Kırıkhan’a, Antakya’dan Yayladağı’na, Altınözü’nden Samandağ’a kadar bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ve kentin büyüsünü edebî bir bakışla anlatıyor. Hatay’ın binlerce yıl geriye uzanan tarihinin, camilerinin, kiliselerinin, havralarının, tarihi binalarının ve kentin mistik sokaklarının yıkımdan önce çekilmiş son fotoğrafı “Garaz”, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Güz Bekleyişi.

İnsanın yalnızlığına yolculuk

Kahramanmaraşlı sanatçı Zahit Yıldız, ‘Güz Bekleyişi’ isimli resim sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Zahit Yıldız’ın son iki yılda ürettiği resimlerin yer aldığı, yalnızlığa ve insanın ruh dünyasındaki yolculuklara dikkat çektiği sergi 31 Mart’a kadar gezilebilir.

Deniz Tekin, Simge Pınar.

“Gözünde yaşıyorum”

Alternatif sahnemizin iki başarılı ismi Simge Pınar ve Deniz Tekin, Gözünde Yaşıyorum parçasının akustik yorumu için bir araya geldi. Duygusal ve şiirsel bir tonun hakim olduğu Gözünde Yaşıyorum Akustik, aynı zamanda Simge Pınar’ın önümüzdeki süreçte Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlamaya hazırlandığı akustik albümünden önceki son iki parçadan birisi.

Jamie Cullum.

Jamie Cullum hayranlarıyla buluşacak

18 yıllık kariyeriyle Jamie Cullum, bir kez daha Türkiye’de. “Twentysomething” albümüyle satış rekoru kırarak Birleşik Krallık’ın en çok albüm satan caz şarkıcısı olan Cullum, dünya turnesiyle beraber 30 Mart 2023 tarihinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Rego’nun masalsı dünyasında renkli dans

Pera Öğrenme, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisinden ilhamla yeni bir etkinlik programı hazırladı. Rego’nun masalsı dünyasıyla tanışırken farklı malzemelerle resimli hikâyeler oluşturan katılımcılar, eğlenceli kuklalar ve hayvan portreleri tasarlayacak. 4-17 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik çevrimiçi ve yüz yüze atölyelerden oluşan “Renklerle Dans” başlıklı program 18 Mart-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Esra Soydan.

Yolda’ki kesişmeler

2007 yılından bu yana sürdürdüğü resim çalışmalarından seçkilerin yer aldığı işlerinden oluşan ilk solo sergisini açmaya hazırlanan Esra Soydan, “Yolda” adını verdiği sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına düzenlenen sergi ziyaretçileriyle buluşmak üzere 16 - 29 Mart tarihleri saat 10.00 - 20.00 arasında 42 Maslak’ta yer alan Artopol Art Gallery de ziyarete açık olacak.

Bizans mercek altında

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, geçtiğimiz ağustos ayında İtalya’nın Venedik ve Padova kentlerinde düzenlenen 24. Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi’ne katılan genç araştırmacıların gözlemlerini blog sayfasında bir araya getirdi. Türkiye ve Avrupa’nın farklı üniversitelerinde Bizans çalışmaları alanında faaliyet gösteren erken kariyer araştırmacıların katkı sunduğu yazılarda, dünyanın en önemli Bizans uzmanlarını buluşturan kongre tüm yönleriyle mercek altına alınıyor.

Depremzedeler için objektif karşısına geçtiler

“Murat Arık Portreler Fotoğraf Sergisi”, ünlü isimlerinin en doğal ve duygulara hitap eden portrelerini sanatçı Arık’ın kadrajından yansıtıyor. Sergide, tek edisyon baskılardan satışa sunulacak siyah beyaz portre fotoğraflardan elde edilecek gelirin bir kısmı, Deprem Destek Kampanyasına aktarılıyor. Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluşan sergi, 14 Mart tarihine dek görülebilir.

ABD Kadınlar Futbol Ligi FIFA 23’te

Yapılan ortaklıkla birlikte ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nde mücadele eden tüm kulüpler ve oyuncular, FIFA 23’te yer alacak. Electronic Arts, ABD’deki en iyi kadın profesyonel ligi olan Kadınlar Futbol Ligi ve Ulusal Kadınlar Futbol Ligi Oyuncuları Derneği ile ortaklığını duyurdu. Bu ortaklıklar ile EA SPORTS, kadın futbolunu öne çıkarma konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

İş ortaklarına can suyu

DeFacto, deprem bölgesindeki hazır giyim tedarikçilerine destek olmak için önemli bir adım atarak, siparişlerinde depremden zarar gören bölgelerdeki iş ortaklarına öncelik vereceğini açıkladı. ‘Üretim hiç durmasın’ yaklaşımıyla hareket eden DeFacto, bu çerçevede deprem bölgesindeki iş ortaklarını önceliklendirip toplamda 6,5 milyon adet ürün siparişi geçecek. Şirket, üreticilerin ödemelerini de Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) ile erken gerçekleştirilecek.

Koreli sanatçıdan İpek Yolu’nun ruhu

Sevil Dolmacı Art Gallery, Koreli sanatçı Cody Choi’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “The Soul of the Silk Road” isimli sergi, sanatçının kişisel yolculuğu ile tarihi İpek Yolu’nun zengin kültürel ve sanatsal mirasının kesişim noktasında yer alıyor. Sergide neon enstalasyonlarının yanı sıra, tuval üzerine “Color Paintings” serisinden çalışmaları ve mermer üzerine özel bir teknik ile üretilen “Noblesse Hybridige” serisinden işleri sanatseverler ile buluşturuyor. “The Soul of the Silk Road”, 15 Mart-23 Nisan günleri arasında Sevil Dolmacı Art Gallery, Villa İpranosyan’da izleyebilir.



