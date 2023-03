Şehir Rehberi

Sevil Dolmacı Art Gallery, Koreli sanatçı Cody Choi’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “The Soul of the Silk Road” isimli sergi, sanatçının kişisel yolculuğu ile tarihi İpek Yolu’nun zengin kültürel ve sanatsal mirasının kesişim noktasında yer alıyor. Sergide neon enstalasyonlarının yanı sıra, tuval üzerine “Color Paintings” serisinden çalışmaları ve mermer üzerine özel bir teknik ile üretilen “Noblesse Hybridige” serisinden işleri sanatseverler ile buluşturuyor. “The Soul of the Silk Road”, 15 Mart-23 Nisan günleri arasında Sevil Dolmacı Art Gallery, Villa İpranosyan’da izleyebilir.