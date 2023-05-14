Şehir Rehberi

Genç sanatçılar yarışacak

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve 30 yıldır Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’na başvurular başladı. 21 Haziran 2023 tarihine kadar www.akbanksanat.com internet adresi üzerinden 40 yaş altındaki tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya adaylar; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, işitsel sanat ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle katılabilecekler.

Tasvirleriyle büyüleyen ressam

Resim sanatının Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan Şevket Dağ’ın eserleri ilk kez bir araya getirildi. Humanis’in organizasyonuyla gerçekleşen sergide, Dağ’ın ünlü resmi “Ayasofya İçi” de dahil olmak üzere toplam 65 tablosu ve kişisel eşyaları yer alıyor. “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisi, 30 Temmuz tarihine kadar CerModern’de ziyaret edilebilecek.

Cazın Mücevheri sahnede

Caz sahnelerinin mücevheri olarak nitelendirilen, İsveçli kontrbasçı Lars Danielsson muhteşem dörtlüsüyle, 20 Mayıs’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Uluslararası caz sahnesinin en ünlü ve aranan basçılarından Lars Danielsson’a; piyanoda Grégory Privat, gitarda John Parricelli, davul ve perküsyonda ise Magnus Öström eşlik edecek. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Kadın sanatçılarımız Los Angeles’ta

Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasının en büyük sanat müzesi olan LACMA (Los Angeles County Museum of Art) sadece kadın sanatçıların eserlerinden oluşan “Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond“ sergisinde Türkiye’den de çağdaş kadın sanatçılar yer alıyor. Asya’dan Afrika’ya uzanan coğrafyadan 42 kadın sanatçının 75 eserinden oluşan ve 24 Eylül tarihine kadar sürecek sergiye ülkemizden Kezban Arca Batıbeki , Azade Köker, İnci Eviner, DICE KAYEK ( Ayşe-Ece Ege) ve Gülay Semercioğlu eserleriyle katılıyorlar.

Türkiye’nin “tabii” ekranı

Dijital yayıncılık pazarının yeni oyun kurucusu olmaya hazırlanan TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii, yayın hayatına başladı. İzleyicisine yüksek kaliteli içeriklerini hızlı erişim ve çeşitli dil seçenekleriyle sunan tabii’de farklı türlerdeki orijinal diziler, lisanslı yapımlar, çok sevilen TRT içerikleri ve daha fazlası yer alıyor. tabii daha ilk aşamada dizi ve belgesel olmak üzere 30’un üstünde orijinal yapımla başlayarak dijital yayıncılık sektöründe ezber bozan bir hamle yapıyor. “Mevlana Celaleddin-i Rumi”, “Tozkoparan” ve “Son Gün” gibi ortak değerlere ve duygulara seslenen, ailece izlenebilecek tabii orijinal dizileri başta olmak üzere daha birçok içeriğe Türk izleyiciler tabii uygulamasıyla ve www.tabii.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.

En Yeni Müzik Festivali

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, 10-13 Mayıs 2023 tarihlerinde dördüncü edisyonuyla Arter’in performans salonlarında. İlk yılında yeni müzik takipçilerini Arter’de bir araya getirmesinin ardından 2021 ve 2022 yıllarında pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, fiziksel ortama geri dönüyor. Arter’in, Matthias Osterwold sanat yönetmenliğinde gerçekleştirdiği dört günlük festival, Gordon Monahan, Korhan Erel, sa.ne.na, Steamboat Switzerland ve Saadet Türköz’ün de aralarında bulunduğu birçok sanatçının beste ve performanslarının prömiyerlerine ev sahipliği yapacak.

Hikâyenin sonunu sen yaz

QNB Finansbank ve Artkolik Sanat Platformu iş birliğinde hayata geçen “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Çalışmalarının merkezine iklim krizi ve çevre sorunlarını alan sanatçıların atık malzemelerle ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı serginin küratörlüğünü Denizhan Özer üstleniyor. Sergide Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş gibi Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor. Sergi, 18 Haziran tarihine kadar her cumartesi QNB Finansbank Kristal Kule’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Miniklere sinema keyfi

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yine kültür hayatımızda önemli başlıkların açılacağı bir hafta bizleri bekliyor. Sezon boyunca düzenli olarak devam eden söyleşi ve seminerlerin yanı sıra Zeytinburnu Kültür Sanat çocuk sineması ile minik hemşehrilerini sevindiriyor. 15, 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde gösterilecek “Luka” çocuk filmi, 13.30, 16.00 ve 19.00 seanslarıyla minik izleyicileri bekliyor.

Enstrüman Destek Fonu’na başvurular devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar temin edilmesi için başlattığı İKSV Enstrüman Destek Fonu için başvurular devam ediyor. Afet bölgesinden müzik öğrencileri ve öğretmenleri, 30 Mayıs’a kadar İKSV web sitesinden ulaşılabilen başvuru formunu doldurarak enstrüman taleplerini iletebilirler.

Palet Türk Müziği İlkokulu için geri sayım

Tamamen Türk müziği temelli eğitim modeli uygulayarak geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve Türkiye’nin ilk Türk Müziği İlkokulu olma unvanını taşıyan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini yapılacak Yetenek Sınavı ile seçecek. 22-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Yetenek Sınavı için son başvuru tarihi ise 20 Mayıs.

Karadaglic’ten Rodrigo’nun gitar konçertosu

John Williams ve Julian Bream gibi efsane olmuş isimlerin ardından adı gelmiş geçmiş en iyi gitaristler arasında değerlen-dirilen günümüzün fenomen gitar virtüöz-lerinden Grammy ödüllü Milos Karadaglic 20 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserde Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’nu seslendirecek. Sanatçıya Orhun Orhon yönetiminde Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserin ikinci yarısında ise müzikseverleri anlatımlı olarak gerçekleştirilecek olan Milos Karadaglic Solo Gitar Resitali bekliyor.







