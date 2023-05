Şehir Rehberi

Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasının en büyük sanat müzesi olan LACMA (Los Angeles County Museum of Art) sadece kadın sanatçıların eserlerinden oluşan “Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond“ sergisinde Türkiye’den de çağdaş kadın sanatçılar yer alıyor. Asya’dan Afrika’ya uzanan coğrafyadan 42 kadın sanatçının 75 eserinden oluşan ve 24 Eylül tarihine kadar sürecek sergiye ülkemizden Kezban Arca Batıbeki , Azade Köker, İnci Eviner, DICE KAYEK ( Ayşe-Ece Ege) ve Gülay Semercioğlu eserleriyle katılıyorlar.