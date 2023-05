Kadınlar sahada omuz omuza

Seçime tam 7 gün kalmışken, milletvekili adayları da hız kesmeden sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti 20 yıl içinde hem meclisteki kadın milletvekillerinin sayısını artırdı hem de kadının ailede ve toplumdaki yerini iyileştirdi. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında kanunla kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağladı. Ancak Meclis’e giren kadın sayısı 1935’ten 2002 yılına kadar seçilen milletvekili sayısı arasında yüzde 4.4 oranını geçemedi. Yine başörtülü kadın seçme hakkını kullandığı halde seçilip Meclis’e girme hakkını ancak 2013 yılında başörtüsü özgürlüğünden sonra elde edebildi. AK Parti böylece Meclis’teki kadın milletvekili sayısını yüzde 17’lere taşıdı. Bugün Meclis’te 53 kadın vekili bulunduran AK Parti, yeni dönemde 113 kadın vekil aday göstererek, Meclis’te kadın temsilini artırmakta kararlı. Aynı zamanda AK Parti, kadının aile ve toplum içindeki yerini de iyileştirmek için önemli atılımlar yaptı. Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyan, iş kurmak isteyen kadınlara verilen maddi destek, çalışan annelerin çalışma saatlerinde iyileştirme yapan, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğini gideren, şiddet gören kadına sahip çıkarak yasalarla kadının yanında olduğunu gösteren AK Parti’nin kadın milletvekili adaylarıyla seçim öncesi biz de sahalara çıktık. Kadınların AK Partili milletvekili adaylarından neler beklediğini biz de onlarla birlikte dinledik. AK Parti’nin 20 yılda kadınlar için yaptığı çalışmaların nasıl karşılık bulduğunu yerinde gördük. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki kadınların kendileri için değil aileleri için talepleri var. Özellikle de çocukları için. Çocuklarının iyi bir eğitim görmesi her annenin en büyük hayali. Aynı zamanda üretimde bulunan kadınlar bu konuda devletten destek gördükleri için çok mutlular. Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs Pazartesi günü, sabahın ilk saatlerinden güneşin çekilmesine kadar, İstanbul’un en kalabalık iki ilçesinde hummalı bir seçim çalışmasının içindeydim. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Av. Dr. Rabia Kalender İlhan ile İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı aile terapisti Yıldız Konal Süslü’nün seçim maratonunu takip ettim. İki milletvekili Sultanbeyli ve Ümraniye’yi semt semt mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıyor. Dokunmadık el, gitmedikleri esnaf, geçmedik sokak bırakmıyorlar. Ellerinde kırmızı karanfillerle genç, çocuk, yaşlı, engelli, öğrenci her yaştan kadına temas ediyorlar. Yıldız Konal Süslü bölgede yaşayan Kürtlerle hem Kürtçe hem de Zazaca konuşarak dertlerine ortak olmayı ayrıca önemsiyor. İki kadın milletvekili adayımız da kendilerine iletilen her sorunu da tek tek not defterlerine kaydettiler. Ümraniye Çarşı AK Nokta’da günü yarıladılar.