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Hayat Serdengeçtinin gizli notları sıva altından çıktı
AKTÜEL

Serdengeçti’nin gizli notları sıva altından çıktı

Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti’nin Antalya Akseki’deki evinin tamiratında sıva altına gizlenen bölme ortaya çıktı. Serdengeçti’nin not defterleri, deri kaplı Kur’an-ı Kerim ve ‘Akseki Müftülüğü’ mührünün bulunduğu bölmeden çıkanlar, müzede sergilenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdengeçti’nin gizli notları sıva altından çıktı
Serdengeçti'nin konağı müze ve kütüphane olarak hizmet verecek. Tamiratın bu yıl bitmesi planlanıyor.

Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti’nin Antalya Akseki’deki evinin tamiratında sıva altına gizlenen bölme ortaya çıktı. Serdengeçti’nin not defterleri, deri kaplı Kur’an-ı Kerim ve ‘Akseki Müftülüğü’ mührünün bulunduğu bölmeden çıkanlar, müzede sergilenecek. Akseki ilçesinde 1917 yılında dünyaya gelen Serdengeçti’nin doğup büyüdüğü ev, restore ediliyor. Antalya Valiliği tarafından 2 milyon liraya tamir edilen ev, yöre mimarisi korunarak ele alındı.

Osman Yüksel Serdengeçti
Osman Yüksel Serdengeçti

İNCELEMEYE ALINDI

Çalışmalar sırasında Serdengeçti’nin gizli bölmesi de ortaya çıktı. Bir duvarın üst kısmında çalışma yapan ekipler, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap kutu buldu.

İçinde Serdengeçti’ye ait çok sayıda belge bulunan kutuda deri kaplı Kur’an, Serdengeçti’nin Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında el yazısı ile notlar aldığı defter, coğrafya kitabı ve defteri ile üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Ayrıca Serdengeçti’nin babası ya da dedesine ait olduğu değerlendirilen ‘Akseki Müftülüğü’ mührü de ortaya çıktı.

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