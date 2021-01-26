Hayat Şifa dağıtıyorum diyen çiftçinin evinin önü insan dolu Doktor Civanım filmi gibi
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'Şifa dağıtıyorum' diyen çiftçinin evinin önü insan dolu: 'Doktor Civanım' filmi gibi

'Şifa dağıtıyorum' diyen çiftçinin evinin önü insan dolu: 'Doktor Civanım' filmi gibi

Mersin’in Erdemli ilçesinde Hasan Demir (52), anneannesinden öğrendiği yöntemlerle doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Hastalıklarına şifa arayan vatandaşların Demir'in evinin önünde oluşturduğu kuyruk ise Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Haber Merkezi DHA
Çiftçi Hasan Demir, anneannesinin yöntemlerini köy halkı üzerinde uyguluyor.
Çiftçi Hasan Demir, anneannesinin yöntemlerini köy halkı üzerinde uyguluyor.

Erdemli’de alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Demir, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları’nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topluyor. 2015 yılında rahatsızlandıktan sonra kendi yaptığı bitki kürünü içen Demir, bunun sayesinde iyileştiğini iddia ederek çevrede benzer hastalıkları olanlara da bu kürlerden ücretsiz dağıtmaya başladı.

'DOKTOR CİVANIM' FİLMİNDEKİ SAHNELERİ HATIRLATTI

Bitki kürlerinin romatizma, KOAH, bel fıtığı, kas ve boğaz ağrıları, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir’in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.
Genç, yaşlı birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek kürlerinden aldığını kaydeden Demir, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara iyi geldiğini savundu. Hazırladığı karışımların Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel açıdan incelenmesini isteyen Demir, "Eğer araştırmalar sonucu uygun bulunursa ben bitki kürlerimin tüm insanlığa fayda sağlamasını istiyorum. İnsanlar hastalıklarına çare bulmak için buraya geliyorlar. Ben bu işi yıllar önce öğrendim. Elimden geleni yapıyorum. Şifalı otları toplayarak kürlerimi hazırlıyorum” dedi.

124 koyun çalındı: Kuzuları biberonla beslemeye başladılar
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Hadim'in Eğiste Mahallesi'nde oturan Ali Sarıhan, kardeşleri Abdullah (36) ve Serdar Sarıhan (32) ile birlikte besicilik yaparak geçimlerini sağlıyor. Sarıhan ailesi, 8 Ocak günü yakınlarına taziyeye gittiklerinde, mahallenin girişinde bulunan ağıldaki hayvanlarından 124 koyun çalındı.
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Hırsızlık şüphelileri, kamyona yükleyemediği 8 koyunu da bıçakla keserek, telef etti. Ağılda sadece 30 kuzu kaldı.
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nne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler ise kuzuları biberonla süt vererek beslemeye başladı. Sütle beslemekte güçlük çeken kardeşler, kuzulardan bazılarını koyunları olan yakınlarına verdi.
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20 yıldır babası ve 2 kardeşiyle birlikte küçükbaş yetiştirerek geçimlerini sağladıklarını belirten Ali Sarıhan, ''Bir yakınımız vefat etmişti. Biz de cenazeye ve taziyeye gittik. Daha önce ağılda Afganistan uyruklu bir çobanımız kalıyordu. O da işten ayrılmıştı. Hayvanlarımızın doğum dönemi olduğu için gece gündüz sürekli ağıla gelip kontrol ediyorduk. O gün cenaze olduğu için gelemedik ve 124 koyunumuz çalındı.
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Çalan kişilerin bizi takip ettiğini tahmin ediyoruz. Çünkü bizim gelmediğimizi fırsat bilip hayvanlarımızı çalmışlar. Kamyona yükleyemedikleri 8 koyunu keserek telef etmişler. Geriye kuzularımız kaldı. Kuzularımızın anne sütüyle beslenmesi gereken dönemdi ve elimizden geldiği kadarıyla biberonla süt vererek besliyoruz.
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Maddi ve manevi olarak etkilendiklerini dile getiren Sarıhan, ''Koyunları biz yetiştirdik. O yüzden onlar da bizim birer çocuğumuz gibiydi. Hırsızlık olayının ardından 10 gün boyunca ağıla giremedim. Artık gece bile yatamıyoruz. Bir korku içindeyiz. Hırsızlığın gerçekleştiği gün belki bizim burada olmamızda da bir hayır vardır, diyoruz. Çünkü kamyona yükleyemediklerini vahşice kesmişler. Biz olsaydık belki bizi öldüreceklerdi. Koyunları devlet desteğiyle almıştık. Şu an 20 yıllık emeğimiz yok olup gitti. 4 aile buradan geçimimizi sağlıyorduk'' dedi.
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5 kuzumuz da açlıktan öldü. Bunun üzerine kuzuların bir kısmını beslemesi için koyunları olan yakınlarımıza verdik. 20 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için de yıllardır gece gündüz uğraşıyoruz. Şu an hem çalınan koyunlarımızdan olduk hem de kuzularımızı her gün süt vererek beslemekte güçlük çekiyoruz diye konuştu.
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Çocukluktan itibaren hayvan yetiştiriciliği yaptıkları için hayatının büyük bölümünün meralarda koyun otlatmakla geçtiğini belirten Serdar Sarıhan da ''32 yaşındayım. Yıllarım merada koyun otlatmakla çadırda yatmakla geçti. Kimseye muhtaç olmadan ailece koyun yetiştirerek geçimizi sağlıyorduk. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımız, koyunları çok alışmıştı. Onlar bile ağlıyor, üzülüyor'' dedi.
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124 koyun çalındı: Kuzuları biberonla beslemeye başladılar
Konya'nın Hadim ilçesinde, küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Sarıhan (38) ve kardeşleri, yakınlarına taziye ziyaretine gittiğinde, çiftlikteki 124 koyun çalındı. Sarıhan kardeşler, ellerinde kalan 30 kuzuyu biberonla süt vererek, beslemeye çalışıyor.


'KÜRLERİN KARŞILIĞINDA PARA ALMIYOR'

Vatandaşlardan Kemal Özer Damar tıkanıklığı ve vücut ağrıları olduğunu, Demir’in kürlerinden aldığını dile getirdi.
Geçen yıl beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun kötü olduğu ifade eden Aliya Gül ise, "Ayağa kalkamazsın diyorlardı. Hasan Demir’in yaptığı bir şurubu aldım. Bir yıldır kullanıyorum. Ayağa kalktım ve kendimi iyi hissediyorum. Hasan Demir, kürlerin karşılığında para da almıyor. Allah, kendisinden razı olsun” diye konuştu.

BİLİMSEL İNCELEME ŞART

Erdemli Çevreyolu Aile Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Ajlan Uçar, uzman olmayan kişiler tarafından üretilen bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti. Dr. Uçar, bu kişilerin ellerindeki karışımı çevredeki insanlara dağıtmadan önce Sağlık Bakanlığı’na bildirmesinin şart olduğunu ifade etti. Modern tıp tekniklerinin kanıta dayalı olduğunu dile getiren Uçar, "Alternatif tıpta ise bu durum yok. Bir şey sağlığa iyi geliyor diyorsanız bilimsel kanıtınız olmalıdır. Diğer türlü herhangi bir karışım sağlığınızı tehdit eder” dedi.

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