Hayat Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
GENEL SAĞLIK

Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor

Rutgers Üniversitesinden araştırmacılar, günde bir paketten fazla sigaranın, renk görme kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rutgers Üniversitesinden araştırmacılar, günde bir paketten fazla sigaranın, renk görme kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebildiğini belirtti.

En az 20 sigara içen 63 kişi incelendi

Çalışmada, hayatlarında 15'ten az sigara içen 71 sağlıklı kişi ile günde en az 20 sigara içen 63 kişi incelendi. Uzmanlar, sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla kontrast ve renkleri ayırt etme yeteneğinin azaldığını, yine sigara içenlerin, kırmızı-yeşil ve mavi-sarı renk görüşlerinde önemli değişiklikler olduğunu tespit etti.

Çalışmada, nikotin ve sigaranın aynı zamanda, retinadaki kan damarları ve nöronlara hasar verdiği yönünde bulguların elde edildiği kaydedildi.

Katılımcıların 25 ila 45 yaşlarında olduğu, görüşlerinin, normal ve düzeltilmiş normal kategorisine girdiği belirtildi. Çalışmanın sonuçları "Psychiatry Research" dergisinde yayımlandı.

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