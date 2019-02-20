Hayat Çılgın Sedatın oğlunun tedavisi için Süper Ligden büyük yardım
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​Çılgın Sedat'ın oğlunun tedavisi için Süper Lig'den büyük yardım

Çılgın Sedat'ın oğlunun tedavisi için Süper Lig'den büyük yardım

Serebral Palsi oğlunun tedavisi için yardım gecesi düzenlenen şarkıcı Çılgın Sedat, yardımda bulunanlara teşekkür etti. Gece de ise 100 bin lirayla en büyük yardımı Malatyaspor yönetimi ve futbolcuları yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çılgın Sedat
Çılgın Sedat

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın Serebral Palsi hastası çocuğu için yardım gecesi düzenledi. Yardım gecesinde konuşan Çılgın Sedat, duygularını şu şekilde ifade etti:

"Siraç'ın sağlığı için önemli yoldayız. Allah nasip ederse inşallah yüzde 1 ihtimal bile güzel bir şey bizim için. Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyenden de Allah razı olsun."

Malatyaspor'dan 100 bin lira katkı

Düzenlenen yardım gecesinde ise en çok bağışı yapan Malatya spor oldu. Oğlunun tedavisi için toplanan ücreti açıklayan Çılgın Sedat açıklamasına şöyle devam etti:

  • "200 bini biraz geçtik. Herkesten Allah razı olsun gelen herkese teşekkür ederim. Malatyaspor başkanı Ali Gevrek, Malatya yönetimi ve futbolcuları 100 bin TL gönderdi. Serkan Kaya ile gündüz konuştuğumuzda 'ne kadar gidecek bu tedavide?' diye sordu. Ne kadar bekliyorsun sen?' dedi. 'Eksik ne varsa ben onu tamamlayayım' dedi Cengiz (Kurtoğlu) abi de böyle. İbrahim abinin atkısı açık artırma yapılmadı. Cengiz abi aldı. İbrahim abi bana ne düşüyorsa ben yanındayım dedi. Bu bizim yolumuzda başlangıç zaten. Gecenin yapıldığı mekan ve ikramlar da hep ücretsiz yapıldı."

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