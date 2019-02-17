Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile uzun zamandır merakla beklenen dizinin ekrana gelen tanıtımları büyük beğeni topluyor. Nöbet heyecanın hız kesmediği, milli değerlerin izleyenleri derinden etkilediği tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeni fragmanı yayınlandı

Görev yaptığı Hatay’da, halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmeyi isteyen Barış Kalender’in (Yurdaer Okur), “Hatay insanı sıcaktır, samimidir, devletinin yanındadır komutanım. Farklı kökenden, farklı dinden bir çok insanın birlikte kardeşçe yaşadığı; Türkiye mozaiğinin en güzel örneğidir Hatay!” sözleri dikkat çekiyor.

OYNAT 00:45 Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman İzleyicileriyle buluşmak için gün sayan, merakla beklenen yeni dizisi Nöbet'ten bir tanıtım daha geldi. Hatay'da, halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmeyi isteyen Barış Kalender'in (Yurdaer Okur), “Hatay insanı sıcaktır, samimidir, devletinin yanındadır komutanım. Farklı kökenden, farklı dinden bir çok insanın birlikte kardeşçe yaşadığı; Türkiye mozaiğinin en güzel örneğidir Hatay!” sözleri dikkat çekiyor.