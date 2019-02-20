Hayat Levent Üzümcü CHPden aday oldu
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Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi adayı oldu

Levent Üzümcü CHP'den aday oldu

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Levent Üzümcü
Levent Üzümcü

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu. İstanbul Şişli'de Muammer Keskin'i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de tanındık isimlere yer açtı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Selina Doğan ve Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde kendine yer buldu.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü 1972'de İzmir'de doğdu. Karşıyaka'da geçen çocukluk ve yine İzmir'in Hatay semtinde geçen gençlik yıllarından sonra, Eskişehir'de konservatuarda okudu. Konservatuar yıllarından itibaren genellik "Jön" karakterleri oynatılmak istense de kendisi daha çok komedilerde oynamak istedi.

Üniversite yıllarında bir gençlik festivali kapsamında İstanbul'a geldi. Daha sonra uzun yıllar çalışacağı İstanbul Şehir Tiyatroları - Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'ne ilk çıkışı oldu.

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