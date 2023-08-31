Sinemamızın eğlence kültürü kitaplaştı

Irak’ın Süleymaniye kentinde 1885 yılında kurulan ve Osmanlı Padişahı'nın Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’ini hediye ettiği Biyare Medresesi, hala çevre ülkelerden onlarca kişinin İslami ilimler öğrendiği bir merkez olarak faaliyetlerine devam ediyor. Biyare Medresesi, Süleymaniye'de 138 yıl önce "Şeyh Ömer" olarak tanınan Ömer Ziyaaddin tarafından kuruldu. Her dönem Irak'ın yanı sıra komşu ülkelerden de öğrenci ve ziyaretçilerin olduğu medrese, bünyesindeki kütüphanede nadide kitaplara da ev sahipliği yapıyor.