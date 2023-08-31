Sinemamızın eğlence kültürü kitaplaştı

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Eser, bugüne kadar eğlence kültürü üzerine yapılan en kapsamlı çalışma. Sevindi, 47 filmi incelediği kitabını doktora tezinden yola çıkarak hazırladı. Filmleri tarihi belge titizliğinde inceleyen yazar, eserde ele aldığı yönetmenlerin sinemasında eğlencenin, geleneksel kodlar üzerinden yansıtıldığını ifade etti.
Mekanlar değişiyor eğlence anlayışı değişmiyor
Sevindi, Osmanlı’dan günümüze eğlence anlayışında keskin değişiklikler olmadığını söyleyerek kitapta ortaya koyduklarını şöyle özetledi: “Yıllar içinde eğlencenin biçimleri de değişti. Artık sokakta eğlenmiyoruz. Mesela insanlar 80’lerde sokakta, 90’larda kapalı mekanlarda eğleniyor. Zamanla, mekan ve eğlencenin türü değişiyor ama içindeki Türk geleneksel eğlence anlayışından kopmuyor. Biz beraber eğlenmeyi seven bir milletiz. İnsanın evde tek başına film izlemek de müzik açıp dans etmesi de eğlencedir. Ama biz genelde toplu eğlenceler görüyoruz.”
Sinemanın kültürel aktarımının önemine de değinen yazar kitabın, eğlence hangi ekonomik sınıftan olunursa olunsun bütün insanları eşitlediği mesajını verdiğini “Eğlenmek için sinemaya bile gitseniz, orada farklı ekonomik ve sosyolojik katmanlardan insanlarla bir araya geliyorsunuz ve aynı anda eğleniyorsunuz” sözleriyle anlattı.