Umut Sensin İnsani Yardım Derneği Tumbatulu kadınlara Gyotaku’yu öğretti: 'Portraits of the Ocean' sergisi insani yardım ve sanatı buluşturdu

Türkiye Darusselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, etkinliğin kendisi ve Tumbatu adası için çok anlamlı olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti; “Bir sivil toplum kuruluşunun hayatın her alanında, sanatsal ve ticari faaliyetler ile toplumun kalkındırılmasına bir örnekliğin sergilemesi adına benim için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Tumbatu Adası balıkçılıkla geçinen bir ada, onlar için de çok anlamlı bir proje oldu. Bence çok başarılı bir proje, bu aslında oradaki hane halkının gelirini artırmak için önemli bir adım. Başarılı bir sivil toplum faaliyeti ve başarılı bir kalkınma faaliyeti oldu, biz de buna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz.”