Umut Sensin İnsani Yardım Derneği Tumbatulu kadınlara Gyotaku’yu öğretti: 'Portraits of the Ocean' sergisi insani yardım ve sanatı buluşturdu

“Portraits of the Ocean” sergisi ile sanat ve insani yardım dünyası buluştu.
İstanbul merkezli Umut Sensin İnsani Yardım Derneği, geleneksel sivil toplum anlayışının dışına çıkarak, sanatın iyileştirici gücü sayesinde problemlere kreatif bir şekilde dikkat çekerek çözüm üretiyor.
Dernek, Zanzibar’a bağlı Tumbatu Adasındaki balıkçılık faaliyetlerini güçlendirmek için Samaki Art Projesini başlattı. Proje kapsamında Tumbatu Adasında 100 yıllardan beri uygulanan bir Japon balık baskı sanatı olan Gyotaku Atölyesi kuruldu.
İtalyan Gyotaku Sanatçısı Elena Di Capita projeye İtalya’dan gönüllü olarak katılarak, Türk Sanatçı Şule Yavuzer’in koordinatörlüğünde kurulan atölyede 21 gün boyunca adada yaşayan 40 kadına Gyotaku Sanatını öğretti. Bu eğitimler sonucunda yüzlerce eser ortaya çıktı ve atölye sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Umut Sensin Derneği, Gyotaku sanatı sayesinde kadınlara yeni bir iş potansiyeli oluşturmayı ve kadınların ürettiği eserlerden elde edilecek gelir ile adaya tam donanımlı balıkçı tekneleri almayı hedefliyor. Proje bir taraftan kadın istihdamı oluştururken diğer taraftan adadaki balık ticaretini güçlendirerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak.
Portraits of the Ocean Sergisi Zanzibar’dan başlayarak dünyayı dolaşacak
Bir Türk sivil toplum kuruluşu, bir Japon Sanatı, bir İtalyan Sanatçı, bir Türk Sanatçı ve 40 Tumbatulu Kadının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan balık baskı eserleri, “Portraits of the Ocean” sergisiyle Zanzibar’dan başlayarak dünyayı dolaşacak. Sergi Zanzibar’ın ardından farklı ülkelerde sanat ve insani yardım dünyasını bir araya getirecek.
“Portraits of the Ocean” Sergisinin Ön Gösterimi Türkiye Darusselam Büyükelçiliği’nde yapıldı
Portraits of the Ocean sergisinin ön gösterimi Türkiye Darusselam Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Programa Türkiye, Tanzanya, İtalya, Japonya, Nijer, Endonezya, Güney Kore, Fas, Brunei, Mısır ve ABD ve diğer bir çok ülkeden Büyükelçiler ile Büyükelçilik temsilcileri ve misafirler katıldı. Eserleri ilgiyle izleyen misafirler, bir çok ülkenin değerlerini bir araya getirerek oluşan insani yardım çalışmasını beğeni ve takdirle karşıladı.
Türkiye Darusselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, etkinliğin kendisi ve Tumbatu adası için çok anlamlı olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti; “Bir sivil toplum kuruluşunun hayatın her alanında, sanatsal ve ticari faaliyetler ile toplumun kalkındırılmasına bir örnekliğin sergilemesi adına benim için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Tumbatu Adası balıkçılıkla geçinen bir ada, onlar için de çok anlamlı bir proje oldu. Bence çok başarılı bir proje, bu aslında oradaki hane halkının gelirini artırmak için önemli bir adım. Başarılı bir sivil toplum faaliyeti ve başarılı bir kalkınma faaliyeti oldu, biz de buna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz.”
Sergi; 31 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında Zanzibar Emerson Hurumzi Hotel Sergi Salonunda sanatseverleri ve insani yardım gönüllülerini bir araya getirecek. Serginin gelirleri Tumbatu Adasındaki balıkçılık faaliyetlerini güçlendirmek için kullanılacak.