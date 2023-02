Sırt ve yamaç arazilerde yapılaşma binalar için güçlü zemin oluşturuyor

"Yerleşim planlanan sahanın iyi analiz edilip buna göre şehirlerin yer seçiminin yapılması gerekiyor. Bunun dışında sahanın sismolojik yapısı ve mühendislik açısından zeminin özellikleri ayrıca belirlenmeli. Aşınım yüzeylerine, sırtlara, yamaçlara gerçekleştirilecek yapılaşma zemin özellikleri bakımından güçlüdür. Bu alanlardaki yapılaşma, çöküntü alanlarına, taşkın alanlarına, ovalara göre daha sağlıklıdır ama şu unutulmamalıdır ki yer seçimi, deprem aşamasında güvenliğin birinci ayağı. Her zemine her türlü bina yapılabilir ancak aynı projeyi her zemine uygularsanız sorun var demektir. Zemin etüdüne, zemin özelliğine uygun mimari proje ve inşaat tekniklerini kullanmak gerekir. Yer seçiminde öncelikle ana kayanın temel olduğu alanları seçmemiz gerekiyor."