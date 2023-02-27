AFAD Başkanı Yunus Sezer: Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle binerce bina yıkıldı çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan da telef oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içinde yeni deprem konutlarının yapılacağının müjdesini verdi. Çok sayıda hak sahibini mağdur eden deprem felaketinde üçüncü hafta geride kalırken, AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru süreci açıklandı. AFAD depremzede hak sahipliği nereden nasıl yapılır? Afetzede hak sahipliği başvurusu yapmak zorunlu mu, hak sahipliği ne işe yarar?