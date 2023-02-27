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AFAD Başkanı Yunus Sezer: Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri

AFAD Başkanı Yunus Sezer: Macaristan'ın Kahramanmaraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri olduğunu söyleyerek '167 arama kurtarma personeliyle Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldığını belirtti.

11:14 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
AFAD Başkanı Yunus Sezer

AFAD Başkanı Yunus Sezer

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklaması şöyle;
Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri. 167 arama kurtarma personeliyle Maraş'ta diğer illerde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar. Bölgedeki ihtiyaçlara göre insani yardım desteklerinde de bulunuyorlar.


#AFAD
#Macaristan
#yardım
18 dakika önce
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AFAD Başkanı Yunus Sezer: Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri
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