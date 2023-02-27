AFAD Başkanı Yunus Sezer
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklaması şöyle;
Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri. 167 arama kurtarma personeliyle Maraş'ta diğer illerde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar. Bölgedeki ihtiyaçlara göre insani yardım desteklerinde de bulunuyorlar.
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AFAD Başkanı Yunus Sezer: Macaristan Maraş depreminde ilk yardıma gelen ekiplerden biri
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