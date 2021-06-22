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Sitede bulunan yüzme havuzuna artık HES kodsuz girilmeyecek: Girişte ateş ölçümü de yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan sitelerdeki yüzme havuzları, kontrollü normalleşmeyle açıldı. Halkalı’da 9 bine yakın kişinin yaşadığı bir site ise tedbirleri sıkı tutarak, girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü şartı getirdi.

Haber Merkezi DHA
Sitede bulunan yüzme havuzuna artık HES kodsuz girilmeyecek: Girişte ateş ölçümü de yapılacak
Havuzu kullanmak isteyen tüm site sakinlerinin HES kodu ve vücut sıcaklığı kontrol ediliyor.

Halkalı'da 9 bine yakın kişinin yaşadığı bir sitede havuza gelen site sakinlerinin tek tek ateşleri ölçülerek, HES kodlarına bakıldı ve kayıt tutuldu. Vatandaşlar, alınan önlemleri yerinde bularak, ilk gün olmasına rağmen yoğun talep gösterirken, havuzun keyfini en çok çocuklar çıkardı.

Havuzların kullanılmasına yönelik uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Akif Çelik, “Yüzme havuzlarının düzenli temizlenmesi gerekiyor. Aileler çocuklarını dikkatlice takip etsin, yalnız bırakmasın. Ayrıca, güvende olmak için kalabalık alanlardan uzak durup, kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih etmek doğru olacaktır” diye konuştu.
GİRİŞE EL VE AYAK DEZENFEKTANLARI KONULDU
Yüzme havuzlarını sıkı tedbirler alarak açtıklarını söyleyen Sitenin müdürü Okan Taşlı, “Koronavirüs salgını kapsamında gerekli tüm önlemleri aldık. Girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapıyoruz. Site sakinlerinin sağlığı için yayınlanan bütün genelgelere uyuyoruz. Site büyük, yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor. Girişte, el ve ayak dezenfektanlarımız bulunuyor. Her 4 metreye 1 kişi sığacak şekilde 1,5 metre mesafe kuralını göz önünde bulundurarak insanları içeriye kabul ediyoruz. Havuza girişlerde bone zorunluluğu da getirdik” dedi.

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KALABALIK OLMAMASINA DİKKAT EDİLİYOR
İnsanların evlerinde sıkıldığını anlatan Taşlı, “Havuzların açılması onlar için de güzel oldu. Alınan tedbirlerden de genel olarak memnunlar. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında açığız. Gelen kişileri ateşlerine kadar kayıt altına alıyoruz. Çok kalabalık olmamasına dikkat ediyoruz. 4 açık havuz var, temizlikleri düzenli olarak yapılıyor, pH ve klor değerlerini ayarlıyoruz” diye konuştu.
“HAVUZLARIN AÇILMASINI DÖRT GÖZLE BEKLEDİK”
Havuzun açıldığı ilk gün çocuğuyla gelen Fatma Tunç ise “Havuzların açılmasını dört gözle bekledik, mutluyuz. Havalar ısınınca çocuklar evde bunaldı. Girişte ateş kontrolü yapılarak, HES kodumuz soruldu. Bence güzel bir tedbir. İnşallah sıkıntısız bir şekilde havuza gireceğiz” ifadelerini kullandı. Havuzun açılışını kendisinin yaptığını belirten 63 yaşındaki Salih Köse de “1 yıl sonra ilk kez havuzu kullandım, su çok güzel. İnsan hiç çıkmak istemiyor” diye konuştu.

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DR. ÇELİK: ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMAYIN
Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif Çelik ise “Havuzun fiziki şartları, alınan hijyen önlemleri ve acil durumda yapılabileceklerin bilinmesi çok önemli. Havuzun ve duş alanının çevresinin kaymaz malzemeden yapılmış olması lazım. Düzenli temizlik ve kurulama yapılmalıdır. 20 kişiye bir tuvalet, soyunma kabini ve duş yeri düşecek şekilde organize olunmalıdır. Yüzme havuzlarının düzenli temizlenmesi gerekiyor. Aileler çocuklarını dikkatlice takip etsin, yalnız bırakmasın” dedi.
AÇIK YÜZME HAVUZLARINI TERCİH EDİN
Toplu kullanılan havuzlarda enfeksiyon riski olabileceğine dikkat çeken Dr. Çelik, “Bunlar bakteriyel, viral ve mantara bağlı gelişebilir. Bu nedenle havuzlarda dezenfeksiyon ve filtreleme işlemleri yapılır. Bu işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yapmak esastır. Açık yüzme havuzlarını tercih etmeliyiz. Sosyal mesafe kuralına mutlaka uyalım. Kapalı yüzme havuzlarına gidenler ise havalandırmanın çok iyi olduğundan emin olsun. Kalabalık olan havuzları tercih etmeyin, sakin olanlarına gidin. Suyla bulaşan birçok hastalık var. O nedenle havuzda girmeden ve çıktıktan sonra muhakkak sabunla duş alın. Ayrıca vücudunda açık yarası olanların havuza girmemesini öneririm. Kan yoluyla bulaşacak hastalıklar var, enfeksiyon gelişebilir. Havlu, bone gibi eşyalar kişiye özel olmalı, başkasının eşyalarını kullanmamalıyız” ifadelerini kullandı.

HES kodu nedeniyle İstanbul'da metro ve metrobüslerde kuyruk oluştu
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İstanbul’daki toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlara HES kodu uygulaması zorunluluğu 15 Ocak’ta uygulanmaya başlamıştı.
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HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar ise hala toplu ulaşımı kullanabiliyordu.
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Bu sabahtan itibaren HES kodunu eşleştirme yapmayanlar toplu taşımalara binemedi.
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Hal böyle olunca da İstanbul’un metro ve metrobüs duraklarında zaman zaman kalabalıklar dikkat çekti.
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Bazı vatandaşlar HES kodunu telefonları ile İstanbulkartlarına eşleştirirken zorluk yaşarken onlara zabıta görevlileri ve güvenlik görevlileri yardım etti. Bazı vatandaşlar ise HES kodunun onaylanma sürecindeki yavaşlıklardan şikayet etti.
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İşe geç kalan bir vatandaş 45 dakikadır onay beklediğini söyleyerek mağdur olduğunu belirtti.
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Vatandaş Kimseye diyemiyorum benim yerime bas geçeyim diye çünkü kimse geçemiyor. Zamanı var diye eşleşme yapmadım, ayın sonuna kadar ertelenmişti. Bekledim biraz daha zamanı var diye öyle kaldık sap gibi ortada dedi.
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İstanbul'da bugün metro ve metrobüs duraklarında HES kodunu eşleştirmeyenlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.


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