Sivilce hayatını kabusa çevirdi: Burnu her gün milim milim eridi

Hayat

En büyük kusuru ‘kusursuzluk’

The Power of The Dog, Oscar’da da büyük ödüllerden birkaçını garantilemiş görünüyor. ‘Dezavantajlı kesim’ vurgusu ve feminist altyapı postmodern dönemin beklentilerini karşılıyor! Kusursuz gibi görünen sinematografisi ise filmin en belirgin kusuru. Çarpıcı doğa görselleri filmin duygusundan fazlasıyla rol çalıyor. Yaşayan mekanlardan çok yaşıyormuş gibi yaptığını haykıran dekorlarla karşı karşıyayız.