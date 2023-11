Siyonizm sanata da ambargo koyuyor

Sadece müzisyen olarak müziğimize, işimize ve insan olarak misyonumuza karşı bir görev olarak dünyanın her yerinde konser verebilmeyi istiyorum, ancak elbette diğer lobi Filistin kültürünü ve gerçekliğin sözünü yaymaya karşı çıktığı için, her yerde konser verebilmekte zorluk çektiğimizi görüyoruz. Gerçeği saklamak isteyenler için tehdit oluşturuyoruz, çünkü kariyerimiz ve müziğimiz aracılığıyla Filistin’in var olduğuna ve Filistinlilerin yaşama ve topraklarını savunma hakkına sahip olduğunun canlı kanıtını gösteriyoruz. Ülke isimlerinden bahsetmeye gerek yok sanırım, hangi ülkelerin Filistin’in yanında yer aldıklarını ve hangi ülkelerin Filistin’e haksız yere karşı çıktıklarını hepimiz biliyoruz, çünkü sonuçta Filistin’in uğruna savaşılacak insanlık davası olduğu açıktır ve bütün ülkeler Filistin’in yanında olduklarını göstermek istiyorlar, ama medyanın perde arkasındaki gerçek başka.

Kariyerimize aslında Paris’te yaşayarak başladık, çünkü kültürel ortam ve resmi yapı, müzisyenin üretmesine, performans sergilemesine ve müziğin (Fransız toplumuna ve müzik piyasasına girebilirse) büyümesine izin veriyor. Geniş bir dinleyici kitlesine ulaşılabilmek ve Fransız kültürel ortamının bir parçası olabilmek için Fransa’nın her şehrinde ve her köyünde 700’den fazla konser verdik. Bugün her birimizin ailesi var ve Fransa hâlâ etkinliklerimizin ve üretimlerimizin çoğunu gerçekleştirdiğimiz piramidin merkezidir. Elbette Filistinli olmaktan gurur duyuyorum, dünya evrenin her açısından aynı görünüyor.