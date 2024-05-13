Soykırımın gölgesinde ucube yarışma: Eurovision 2024

İsrail protestoları, gözaltına alınmalar, ateşkes çağrıları ve son yıllarda yarışmanın vazgeçilmezi olan LGBT görünürlüğü Eurovision 2024’e damga vurdu. İsveç’in Malmö kentinde gerçekleştirilen finalde, İsviçre temsilcisi Nemo, “The Code” şarkısıyla 591 puan alarak birinci oldu. Yarı finalde sahne alan Sertap Erener ise üç maymunu oynayarak Türkiye’nin utancı oldu. Soykırımın gölgesinde geçen ucube yarışma, 12 yıldır Türkiye’nin katılmama kararının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

11 Mayıs’ta gerçekleşen finalde 26 ülke arasından Hollanda adına yarışan Joost Klein’ın diskalifiye edilmesi nedeniyle 25 ülke yarıştı. İkinci yarı finalin ardından düzenlenen basın toplantısında yüzünü Hollanda bayrağıyla kapatarak İsrailli yarışmacı Eden Golan’ı protesto eden Klein, başka bir gerekçe gösterilerek yarışmadan diskalifiye edilmişti.

MARJİNAL İSİMLERDEN FİLİSTİN’E DESTEK

Hırvatistan’ın 547 puanla ikinci, Ukrayna’nın 453 puanla üçüncü olduğu yarışmada İsrail, 375 puanla beşinci oldu. Eurovision’un vazgeçilmezi LGBT kimliği, bu sene de yarışmaya damgasını vurdu. Tüylü bir ceket ve pembe saten etek giyen İsviçreli Nemo, cinsiyetini bulmak için kat ettiği yolu çağrıştıran “The Code” adlı şarkısıyla birinciliği kazandı. Şampiyonluk ödülünü geçtiğimiz yılın kazananı İsveçli Loreen’den alan Nemo, “Umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder” dedi.

İrlandalı Bambie Thug ve Portekizli Iolanda gibi marjinal isimler, Filistin’i Eurovision’a taşıyarak gündem oldular. Portekiz temsilcisi Iolanda, final akşamına Filistin bayrağı renkleri ve kefiye desenli ojesiyle çıktı. Sanatçı tırnaklarını kameralara göstererek barış mesajını verdi. 23 sene sonra İrlanda’yı Top 10 içerisine sokan Bambie Thug ise geçtiğimiz günlerde Ogham yazı sisteminde yazdığı “Filistin’e Özgürlük” ve “Ateşkes” makyajıyla kameralara poz vermiş, ancak sahne öncesi silmek zorunda kalmıştı. İrlanda medyasına gözyaşlarıyla yaşadığı baskıyı anlatan Thug, Eurovision’un arka yüzünün sanatçılar için çok zor ve korkunç geçtiğini söyledi.

YUHALAMALAR SİLİNDİ ALKIŞ SESİ EKLENDİ

Yarışmada beşincilik elde eden İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını söylerken seyirciler tarafından yuhalandı ve Filistin’e destek sloganları atıldı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise yayın sırasında yuhalama seslerini kısarak montajla alkış ve kutlama sesleri ekledi. İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı. Oylama sırasında İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığında da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi. Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de organizasyonun süpervizörü Martin Österdahl oldu. Öte yandan Norveç’in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin’de “soykırım yaşandığını” söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu. Alessandra’yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi.

FALASTİNVİSİON İN EUROVİSİON OUT

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve “Soykırımı durdurun” yazılı pankartlar açarak yarışmayı protesto etti. Malmö Arena’nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu bir grup Filistin destekçisiyle polis arasında arbede yaşandı. Polisin gözaltına alma girişiminde bulunduğu Thunberg, 10 kişiyle birlikte oturma eylemi yaptı. Öte yandan İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto için şehrin Plan B bölgesinde kurulan sahnede “FalastinVision” adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi. 14 yerel sanatçının sahne aldığı yarışmanın kazananı “Nour Badra” oldu.











