Hayat Stephen King Trumpın başkanlığı romanlarımdan daha korkunç
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Stephen King: Trump'ın başkanlığı romanlarımdan daha korkunç

Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King, Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin "Trump'ın başkanlığı, romanlarımdan daha korkunç" dedi.

Haber Merkezi AA
Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King
Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King

Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminin, romanlarından daha korkunç olduğunu söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi NowThisNews'de yayımlanan videoda King, Trump'ın kendi kurgusal karakterlerinden daha mı korkunç olduğu sorusuna, "Buna verilecek kısa cevap 'evet' olacaktır. Onun daha korkunç olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

1979'da yayımlanan "Çağrı" (The Dead Zone) adlı romanında Trump'ın iktidara yükselişini öngördüğünü kaydeden King, romanda olduğu gibi ana akımın dışından gelen ve Amerikan toplumunun hayal gücünü ele geçiren bir siyasetçinin mümkün olabileceğinden o dönemde emin olduğunu söyledi.

King, romandaki ana karakterlerden biri olan, acımasız iş adamıyken siyasetçiye dönüşen Greg Stillson'ın "Trump ortaya çıkana kadar kimsenin inanamayacağı ya da düşünemeyeceği çılgın bir şey" olarak görüldüğünü söyledi.

Kitabı yazdığı zaman diliminde Stillson benzeri birinin, ABD başkanlığına gelmesinin ardından 3. dünya savaşının başlaması endişesini taşıdığını söyleyen King, "öcü" olarak tanımladığı karakterine bugünkü ABD başkanıyla sahip olduklarını ifade etti.

Trump'ın başkanlığa uygun olmadığını ve görevden alınması gerektiğini dile getiren King, Trump'ın Twitter kullanımını "giderek aklını yitiren bir zihne açılan pencere" olarak tanımlamıştı.

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