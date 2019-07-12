Dünya ABDde Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
AMERİKA

ABD'de Çalışma Bakanı Acosta istifa etti

ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta istifa etti. Acosta, başsavcı olduğu dönemde ünlü milyarder cinsel istismardan hüküm giyen Jeffrey Eipstein ile 2008'de yaptığı anlaşma ile gündeme gelmişti.

Haber Merkezi AA
Alexander Acosta
Alexander Acosta

ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Acosta, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

Acosta'nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini belirten Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca Acosta'ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de aktardı.

Acosta'nın görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella'nın devralacağı belirtiliyor.

Cinsel istismardan yargılanan Eipstein'i cezaevinden çıkarmıştı

Acosta, Miami Başsavcılığı görevini yürütürken 2008'de ünlü milyarder Jeffrey Eipstein ile yaptığı anlaşma ile gündeme gelmişti.

Eipstein o dönem kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla Florida Mahkemesinde yargılanmış, Acosta ile yaptığı anlaşma neticesinde hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Eipstein'ın pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınması ve en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanmaya başlanması üzerine gözler yeniden Acosta'ya çevrilmişti.

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