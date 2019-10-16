Hayat Sudanlı doktor dizilerden Türkçe öğrendi Çevresindekileri de etkiledi
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Sudanlı doktor dizilerden Türkçe öğrendi: Çevresindekileri de etkiledi

Sudanlı doktor Farah Riyad, dizilerden öğrendiği Türkçesini ilerleterek bir gün Türkiye'de yaşama hayalini gerçekleştirmek istiyor. Türkçesini kendi imkanlarıyla ilerleten ve bu dili çok sayıda kişinin sevip öğrenmesine vesile olan Riyad, "Türk dizileri, Arap dünyasında yayılmaya başladığı zaman 7 yıl önce Türkçe öğrenme hikayem başladı. O dönem Türk dizileri çok meşhurdu ve beni de çok etkiledi. İzlediklerim o kadar gerçekçi geliyordu ki onlarla sevinip onlarla ağlıyor, çevremdekilere anlatıp izlemelerini teşvik ediyordum" dedi.

Haber Merkezi AA
Sudanlı doktor Farah Riyad'ın teşvikiyle birçok kişi Türkçe öğrenmeye başladı.
Sudanlı doktor Farah Riyad'ın teşvikiyle birçok kişi Türkçe öğrenmeye başladı.

Hartum'da yaşayan 21 yaşındaki Sudanlı doktor Farah Riyad lise yıllarında dizilerle ilgi duyduğu Türkçesini kendi imkanlarıyla geliştirerek çevresindeki çok sayıda kişinin de bu dili sevip öğrenmesine vesile oldu.

Türk dizileri dünyayı ele geçirdi
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Türk dizileri dünyayı ele geçirdi

Sudanlı Türkçe aşığı doktor, Türkçesini daha da ilerletip bir gün Türkiye'de yaşamanın hayalini kuruyor. Önceleri altyazılı Türk dizileri izleyip 2 yıl sonra anlamaya başladığını belirten Riyad, Türkçe öğrenme hikayesini anlattı.

Sudanlı doktor Farah Riyad, Türkiye'de yaşamak istiyor.

"Türk dizileri çok gerçekçi"

Lise yıllarında merak saldığı Türk dizilerini çok sevdiğini dile getiren Sudanlı doktor, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Türk dizileri, Arap dünyasında yayılmaya başladığı zaman 7 yıl önce Türkçe öğrenme hikayem başladı. O dönem Türk dizileri çok meşhurdu ve beni de çok etkiledi. İzlediklerim o kadar gerçekçi geliyordu ki onlarla sevinip onlarla ağlıyor, çevremdekilere anlatıp izlemelerini teşvik ediyordum.
  • İlk izlemeye başladığımda Türkçe öğrenme niyetim yoktu. Altyazılı olarak izlediğim günlerde çok sevdiğim bir dizinin devam bölümlerinin televizyonda yayımlanmadığını fark ettim. Devamını çok merak etmiştim. İnternet üzerinden yeni bölümleri bulmuştum fakat altyazılı değildi. Diziyi izlediğimde anladığımı fark ettim."

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"Anlayabiliyor ancak ortam olmadığı için konuşamıyordum"

Sudanlı Türkçe sevdalısı genç doktor, yeni bir dili anlamanın ve konuşmanın çok güzel olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

  • "Çok güzel bir duygu dedim kendime ve geliştirmeye karar verdim. Türkçeyi çok sevdim. Bana çok kolay geldi. Dinleyip anlayabiliyor ancak ortam olmadığı için konuşamıyordum. Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde eğitim alan kuzenim de Türkçeyi çok seviyor ve kendisini geliştirmek istiyordu.
  • Anlıyor ancak konuşamıyorduk, ortak sorunumuz buydu. Beraber konuşmaya çalıştık. Bundan sonra daha çok konuşabildiğimizi fark ettik. Onlarca eski, yeni dizi seyrettim. En çok sevdiğim dizi Çalıkuşu. Dizinin geçtiği zaman Arapların yaşantısına çok yakın, aynı his var. Dini ve ailevi olarak bize çok benziyorlar."

Türkiye'de yaşamayı ve çalışmayı çok istediğini dile getiren Riyad, kız kardeşi ve bazı arkadaşlarının Türk dizilerinden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başladığını sözlerine ekledi.

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