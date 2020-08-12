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Hayat Süper Dede gençlere taş çıkarıyor 74 yaşında 90ıncı kez Erciyesin zirvesinde
AKTÜEL

Süper Dede gençlere taş çıkarıyor: 74 yaşında 90'ıncı kez Erciyes'in zirvesinde

Ömrünü spora adayan 74 yaşındaki Bekir Demirağ'ın azmi gençlere taş çıkarıyor. Üç çocuk, 8 torun sahibi Süper Dede,

Türkiye’nin en yüksek dağlarından birisi olan 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes'e 90 kez tırmanış gerçekleştirdi. Demirdağ, hedefinin Erciyes'in zirvesine 100 kez tırmanmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Demirağ'ın hedefi Erciyes'e 100 kez tırmanmak.
Demirağ'ın hedefi Erciyes'e 100 kez tırmanmak.

Gazeteci, foto muhabiri Bekir Demirağ, son olarak ekip arkadaşları Lütfullah Batman, Mustafa Eliaçık, Ahmet Köse, Eunsuk Cho, Ahmet Uzun, Cafer Sungur ve Rüstem Yağcı ile birlikte Tekir Yaylası üzerindeki Dağ Evi’nde kamp kurdu ve programa göre gece yarısından sonra zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Dağ zirvesinde nikah töreni
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Dağ zirvesinde nikah töreni
  • Tırmanışta Şeytan deresi sol kulvarı- Hörgüçkaya sağ yanı ve Şeytanderesi üst bölümünü geçen dağcılar güneşin doğuşuyla daha bir rahatlayıp saat 08.15’de Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine ulaştı. Zirvede fotoğraf çektiren ve 90. tırmanışını kutlayan Bekir Demirağ’ın hedefi 100 kez zirve yapmak.

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Dağcılık ve futbol tutkunu

3 çocuk ve 8 torun sahibi Bekir Demirağ “Öncelikle tecrübeli ekip arkadaşlarıma katkıları için teşekkür ederim. Spor benim yaşam biçimim. Dağcılık ve futbol ise tutkum! Ben Erciyes’e adeta sevdalıyım ve bu dağa çıkmadan, görkemli zirvesinden çevreyi izlemeden duramıyorum. Yaptığım 90. çıkışın 19’unu solo yani tek başıma gerçekleştirdim. Bu tırmanışı tüm ailem ve torunlarıma armağan ediyorum. Artık hedefim 100 olacak. İnşallah o günü de hep birlikte görürüz” dedi.

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